Chỉ số KOSPI và KOSDAQ tăng sau quyết định đóng băng lãi suất cơ bản của BOK

Photo : YONHAP News

Sau khi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản vào ngày 23/2, thị trường cổ phiếu trong nước đã tăng vọt và tỷ giá hối đoái won-USD giảm mạnh.Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã khép lại phiên giao dịch cùng ngày với 2.439,09 điểm, tăng 21,41 điểm (0,89%) so với phiên giao dịch một ngày trước.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng kết phiên với 783,28 điểm, tăng 4,77 điểm (0,61%) so với ngày hôm trước.Trong khi đó, tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/2 ở mức 1.297,1 won đổi 1 USD, giảm 7,8 won so với một ngày trước. Tỷ giá hối đoái mở phiên với 1.303,5 won đổi 1 USD, giảm 1,4 won; và liên tục dao động ở mức 1.294,2 won/USD đến 1.305,9 won/USD trong suốt phiên giao dịch.