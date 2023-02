Quân đội Hàn-Mỹ đang thảo luận phương án điều động tàu sân bay hạt nhân tới Hàn Quốc trong tháng 3

Photo : YONHAP News

Một nguồn thạo tin từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/2 cho biết quân đội hai nước Hàn-Mỹ hiện đang thảo luận phương án để tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang bố trí tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cập cảng vào căn cứ tác chiến ở thành phố Busan trong tháng 3.Theo đó, có khả năng cao là tàu USS Nimitz (CVN-68) sẽ tới cảng của Hàn Quốc vào khoảng ngày 26/3 tới.Tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc quyền quản lý của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ có Nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan (CVN-76) đang hoạt động. Cuối năm ngoái, Nhóm tác chiến tàu USS Nimitz đã được điều động tới để cùng tham gia tác chiến tập trung ở vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông).Tàu Ronald Reagan từng được điều động đến bán đảo Hàn Quốc liên tiếp trong tháng 9 và tháng 10 năm ngoái để tham gia tập trận của liên quân Hàn-Mỹ.Nếu tàu hạt nhân của Mỹ tới Hàn Quốc, thì có khả năng sẽ tham gia vào cuộc tập trận trên biển kết hợp với tập trận "Lá chắn tự do" (Freedom Shield) của liên quân Hàn Mỹ dự kiến diễn ra vào giữa tháng sau.Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận lần này, quân đội Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng quy mô và phạm vi diễn tập cơ động ngoài trời của liên quân, như tập trận đổ bộ của liên quân mang tên "Ssangryong" (Song Long) với mức độ tương tự cuộc diễn tập "Đại bàng non" (Foal Eagle) trong quá khứ.Việc tàu sân bay được điều động cho thấy thỏa thuận của Seoul và Washington tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) năm ngoái về việc tăng tần suất và cường độ triển khai tài sản của Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc ở mức "bố trí thường trực", hiện đang được thực thi.Hơn nữa, động thái này cũng thể hiện quyết tâm đối phó cứng rắn của liên quân Hàn-Mỹ trước việc Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ thực hiện các hành động khiêu khích chiến lược như phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và phóng vệ tinh trinh sát quân sự để phản đối việc triển khai tài sản chiến lược của Mỹ cũng như các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ.Hai nước Hàn-Mỹ hiện đang thảo luận lịch trình và nội dung tập trận cụ thể.