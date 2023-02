Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về hòa bình Ukraine

Photo : YONHAP News

Các nước thành viên của Liên hợp quốc ngày 23/2 (giờ địa phương) đã tổ chức phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), đánh dấu tròn một năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.Tại đây, các nước thành viên Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết về nguyên tắc và hòa bình của Ukraine, với 141 phiếu tán thành, 7 phiếu chống và 32 phiếu trắng.Dự thảo nghị quyết được xúc tiến bởi Mỹ và Liên minh châu Âu. Hàn Quốc có tên trong danh sách các nước đồng đề xuất, và đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết này. Nghị quyết có nội dung yêu cầu Nga ngay lập tức rút quân khỏi Ukraine, nhằm khôi phục lại hòa bình cho nước này.Mặc dù nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không mang tính ràng buộc về pháp lý, nhưng có ý nghĩa lớn trong việc thể hiện được tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế về việc Nga phải chịu trách nhiệm trước pháp luật liên quan tới cuộc tấn công Ukraine.Nước đương sự là Nga đã bày tỏ lập trường phản đối nghị quyết này. Các nước bỏ phiếu chống còn có Bắc Triều Tiên, Syria, Nicaragua, Belarus, Eritrea và Mali. Trong khi đó, Trung Quốc, Iran và Ấn Độ bỏ phiếu trắng.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook trong phiên họp Đại hội đồng một ngày trước chỉ ra rằng cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga là một đòn nghiêm trọng giáng vào nguyên tắc trọng tâm của cộng đồng quốc tế, đó là cấm sử dụng vũ trang. Thời gian luôn đứng về phía tự do, công lý, nhân quyền, pháp quyền và Hiến chương Liên hợp quốc, chứ không đứng về phía những hành vi tàn ác.Ngoài ra, Đại sứ Hwang cũng lên án việc mua bán vũ khí giữa Bắc Triều Tiên với Tập đoàn Wagner, một nhóm lính đánh thuê tư nhân của Nga đang hỗ trợ cho Matxcơva trong cuộc chiến tranh tại Ukraine. Đây là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trước khi Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng thế lực quân sự về phía Nga, nên nước này không còn cách nào khác là sử dụng phương pháp quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia.