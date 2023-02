Hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Ba Lan

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm chính thức Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 23/2 (giờ địa phương) đã có cuộc họp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak.Trong bài phỏng vấn với truyền thông địa phương sau cuộc hội đàm, ông Lee cho biết Hàn Quốc và Ba Lan cùng hướng tới giá trị chung là tự do, nhân quyền và pháp trị, cũng như hòa bình và sự thịnh vượng của thế giới. Hai nước cũng đã hình thành sự đồng thuận về việc hỗ trợ cho Ukraine, nhưng Bộ trưởng Lee không tiết lộ thêm nội dung cụ thể.Hai nước nhất trí phái cử quan chức quân đội sang thăm lẫn nhau để tập huấn quân sự chung, cân nhắc tới việc hai bên đang vận hành hệ thống vũ khí tương tự như xe tăng K-2 và pháo tự hành K-9. Đặc biệt, Bộ trưởng Ba Lan công bố kế hoạch tiếp tục nhập hệ thống vũ khí của Hàn Quốc trong thời gian tới, nhấn mạnh sự hợp tác dài hạn giữa đôi bên.Ba Lan nhất trí sẽ tích cực tham gia vào chính sách của Chính phủ Seoul và nỗ lực chung của cộng động quốc tế vì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc.Hai Bộ trưởng đã thảo luận về phương án đẩy nhanh thực thi giai đoạn hai của hợp đồng nhập khẩu vũ khí mà phía Warszawa ký kết với doanh nghiệp quốc phòng của Seoul năm ngoái.Bộ trưởng Lee cho biết sẽ lập ra một công ty liên doanh giữa doanh nghiệp hai nước, để hỗ trợ Ba Lan thiết lập nền tảng quốc phòng tự chủ, trong khi phía Hàn Quốc có thể mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với khu vực châu Âu.Hai bên cũng nhất trí tổ chức một cơ chế thảo luận định kỳ cấp Bộ trưởng Quốc phòng nhằm quản lý một cách hệ thống hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng hai nước cũng thảo luận phương án tăng cường hợp tác giao lưu quốc phòng toàn diện, bao gồm cả hợp tác an ninh mạng và đào tạo quân sự.Thêm vào đó, Seoul và Warszawa nhất trí tập huấn chung, giao lưu hậu cần và hỗ trợ công nghệ trên nền tảng kinh nghiệm quân đội mỗi nước, từ đó mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng. Để thực hiện điều này, hai nước sẽ hợp tác tích cực để sớm truyền thụ kinh nghiệm về vận hành vũ khí của quân đội Hàn quốc cho quân đội Ba Lan.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhất trí đóng vai trò chủ đạo trong Triển lãm công nghiệp quốc phòng (MSPO) mà Ba Lan đề xuất cùng ngày. Bộ Quốc phòng sẽ thảo luận chặt chẽ với phía Ba Lan để tổ chức thành công triển lãm này, góp phần quảng bá rộng rãi tính ưu việt của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.Trước cuộc họp, quân đội Ba Lan đã bắn thử nghiệm pháo tự hành K-9 nhập từ Hàn Quốc và đạn dược do nước này sản xuất. Bộ trưởng hai nước nhất trí sẽ phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng hướng tới tương lai.