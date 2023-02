Photo : YONHAP News

Thứ trưởng phụ trách an ninh và công nghiệp của Bộ Thương mại Mỹ Alan Estevez ngày 23/2 (giờ địa phương) cho biết Mỹ sẽ lập ra hạn mức (cap on level) sản xuất chíp bán dẫn tại Trung Quốc của hãng điện tử Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc.Phát biểu trên được ông Estevez đưa ra tại Diễn đàn an ninh kinh tế Hàn-Mỹ do Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) và Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức tại thủ đô Washington vào cùng ngày, khi nhận được câu hỏi về việc Mỹ sẽ quyết định thế nào nếu thời gian gia hạn một năm về kiểm soát xuất khẩu chíp bán dẫn sang Trung Quốc cho hãng điện tử Samsung và SK Hynix kết thúc. Thứ trưởng Estevez cũng cho biết Mỹ hiện đang thảo luận với các doanh nghiệp về vấn đề này.Giải thích về ý nghĩa của "hạn mức", ông Estevez cho biết hiện tại nếu các doanh nghiệp đang sản xuất chíp nhớ NAND lớp bao nhiêu, thì sẽ phải dừng lại ở mức nào đấy trong phạm vi đó.Phát biểu trên của Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ được cho là có ý nghĩa rằng Mỹ sẽ không để cho Samsung và SK sản xuất chíp bán dẫn trên một "lớp" nhất định nào đó tại Trung Quốc, để Bắc Kinh không thể nắm bắt được công nghệ chíp bán dẫn tối tân. Việc Mỹ đưa ra quyết định thế nào phụ thuộc vào hành động của Trung Quốc.Ông Estevez nhấn mạnh Washington không muốn để các doanh nghiệp của nước đồng minh bị thiệt hại trong quá trình Mỹ kìm hãm Trung Quốc gầy dựng năng lực nhằm đe dọa Washington. Mỹ sẽ tiếp tục trao đổi với Hàn Quốc về vấn đề này.Vào ngày 7/10 năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ kiểm soát xuất khẩu đối với các doanh nghiệp đang sản xuất chíp bán dẫn tại Trung Quốc, để các doanh nghiệp này không được phép xuất khẩu thiết bị sản xuất chíp bán dẫn xuất xứ Mỹ sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington vẫn cho phép nhà máy của Samsung và SK Hynix tại Trung Quốc nhập khẩu thiết bị trong vòng một năm.Chính phủ Hàn Quốc hiện đang yêu cầu Mỹ gia hạn thêm thời gian hoãn áp đặt biện pháp trên đối với điện tử Samsung và SK Hynix.Nếu Mỹ áp đặt quy chế trên, thì hai doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng lớn. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp trong nước hiện chỉ đưa ra lập trường thận trọng, bởi phát biểu của Thứ trưởng Estevez vẫn chưa phải là lập trường chính thức của Chính phủ Mỹ.Một đại diện doanh nghiệp chíp bán dẫn trong nước cho biết hiện vẫn khó có thể xác định được những ảnh hưởng cụ thể, đồng thời bày tỏ hy vọng Chính phủ Seoul sẽ đàm phán với Washington để các doanh nghiệp trong nước không bị thiệt hại.