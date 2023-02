Quan chức Bắc Triều Tiên đe dọa Hàn Quốc tại cuộc họp khẩn của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Sau khi dự thảo nghị quyết về hòa bình Ukraine được thông qua tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 23/2 (giờ địa phương), Thư ký Kim In-chol thuộc Phái đoàn đại diện thường trực Bắc Triều Tiên đã đề nghị có bài phát biểu tại đây.Ông Kim đặt vấn đề về phát ngôn của Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook một ngày trước, nói rằng giao dịch vũ khí giữa Bắc Triều Tiên với Tập đoàn Wagner, một nhóm lính đánh thuê tư nhân của Nga trong chiến tranh tại Ukraine, đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Quan chức này bác bỏ vụ giao dịch vũ khí nói trên, đồng thời nhấn mạnh rằng Hàn Quốc đang tiếp tục vu khống nhằm mục đích hạ thấp hình ảnh của Bắc Triều Tiên, cảnh báo Seoul sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh tồi tệ nếu tiếp tục khiêu khích vô căn cứ như vậy. Đồng thời, nếu Hàn Quốc tiếp tục làm tay sai cho Mỹ thì sẽ tự chuốc lấy sự diệt vong.Thư ký Kim cũng nhấn mạnh Bắc Triều Tiên chưa từng công nhận về sự cấm vận bất hợp pháp của Liên hợp quốc với nước này, qua đó tự bác bỏ nghị quyết của Hội đồng bảo an.Sau đó, Tham tán Phái đoàn Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Kim Dong-joon cũng đã đề nghị được phát biểu để phản bác lập luận của Bắc Triều Tiên. Tham tán Kim nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Các giao dịch trái phép với Bình Nhưỡng chính là vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an.