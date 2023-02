Văn phòng Tổng thống thừa nhận đã thiếu sót trong kiểm chứng thông tin của tân lãnh đạo Cơ quan Điều tra quốc gia

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường chính thức về việc hủy bỏ quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc Cơ quan Điều tra quốc gia đối với luật sư Chung Sun-sin với lý do con trai ông này từng vướng vào vụ bê bối bạo lực học đường. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ra quyết định bổ nhiệm ông Chung.Văn phòng Tổng thống, nơi chịu trách nhiệm cuối cùng về việc kiểm chứng thông tin, thừa nhận đã có sự thiếu sót và hạn chế trong vấn đề kiểm chứng bởi lý do liên quan tới vấn đề của con cái.Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Lee Do-woon cho biết có rất nhiều điểm đáng tiếc khi vấn đề trên đã bị bỏ sót trong quá trình kiểm chứng nhân sự đối với luật sư Chung. Văn phòng Tổng thống đã kiểm chứng dựa trên việc điều tra các thông tin công khai, hợp pháp và đánh giá trong dư luận.Về việc các phóng viên chỉ ra rằng vụ việc liên quan tới con cái của luật sư Chung Sun-sin từng được Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đưa tin từ 5 năm trước, Văn phòng Tổng thống giải thích những đối tượng liên quan được đưa tin trong vụ việc khi đó bị giấu tên nên đã khó có thể nắm bắt được sự việc.Người phát ngôn Lee cho rằng hệ thống kiểm chứng thông tin nhân sự hiện hành đang có nhiều hạn chế. Văn phòng Tổng thống sẽ tìm phương án để cải thiện chế độ.Mặc dù trong bảng câu hỏi dành cho ứng cử viên công chức Nhà nước có hạng mục "Có vụ kiện dân sự, hành chính gì liên quan tới gia đình hay không", nhưng Văn phòng Tổng thống thậm chí đã không sàng lọc được lý do chưa phù hợp về mặt tư cách ứng cử đối với ông Chung Sun-sin. Được biết, luật sư Chung đã không thành thật trả lời các câu hỏi liên quan tới vấn đề này.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích đây là "thảm họa nhân sự" do thiếu sót trong kiểm chứng thông tin, hối thúc Văn phòng Tổng thống phải chịu trách nhiệm và xin lỗi.Đảng này cho rằng liệu phải chăng do ông Chung có xuất thân là công tố viên nên đã tiến hành vụ kiện của con cái một cách bí mật. Thêm vào đó, những người trong đội ngũ kiểm chứng nhân sự đều có xuất thân là công tố viên, điều này là trái với lẽ thường tình.Về điều này, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân phản đối, nhắc lại việc đảng Dân chủ đồng hành từng tiến hành bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, người từng dính bê bối gian lận hồ sơ nhập học của con cái. Đảng cầm quyền kêu gọi phe đối lập ngừng công kích chính trị, mà hãy chung tay diệt trừ tận gốc nạn bạo lực học đường.Ngày 25/2, Cố vấn Quảng bá thuộc Văn phòng Tổng thống Kim Eun-hye cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã hủy bỏ quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc Cơ quan Điều tra quốc gia đối với luật sư Chung Sun-sin.Về phần mình, luật sư Chung đã bày tỏ lập trường xin lỗi vì vấn đề của con trai ông trong quá khứ, đồng thời một lần nữa mong được nạn nhân và gia đình nạn nhân tha thứ, để ngỏ ý định rút khỏi chức lãnh đạo Cơ quan Điều tra quốc gia.