Dư nợ tín dụng hộ gia đình cuối năm 2022 tăng nhẹ 0,2%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố số liệu cho biết dư nợ tín dụng hộ gia đình trong nước tính đến cuối năm 2022 là 1.867.000 tỷ won (1.420 tỷ USD), chỉ tăng 0,2% so với một năm trước.Dư nợ tín dụng hộ gia đình là tổng số tiền mà hộ gia đình vay từ ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty cho vay tài chính, tổ chức tài chính công, cộng thêm cả số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng chưa quyết toán.Theo ước tính của Cục Thống kê quốc gia, tổng số hộ gia đình của Hàn Quốc trong năm ngoái là 21,58 triệu hộ. Như vậy, mỗi hộ gia đình đang gánh trên vai khoản nợ là 86,52 triệu won (65.774 USD), giảm 1,17% so với cuối năm 2021, lần đầu giảm kể từ sau khi ghi nhận mức giảm 0,56% vào cuối năm 2003.Trước đó, khoản nợ trên mỗi hộ gia đình đã liên tiếp tăng, từ mốc 40 triệu won (30.422 USD) năm 2007, lên mốc 50 triệu won (38.028 USD) năm 2011, rồi lần lượt chạm mốc 70 triệu won (53.240 USD) và 80 triệu won (60.845 USD) trong năm 2015 và 2020.Nguyên nhân được cho là do BOK liên tiếp nâng lãi suất cơ bản khiến thị trường bất động sản trì trệ, quy mô vay nợ hộ gia đình trong đó chiếm phần lớn trong khoản tín dụng hộ gia đình giảm đi.Dư nợ khoản vay hộ gia đình đã giảm từ 1.757.000 tỷ won (1.336 tỷ USD) của cuối năm 2021 xuống còn 1.749 tỷ won (1.302 tỷ USD) vào cuối năm ngoái, trong khi đó số hộ gia đình trên toàn quốc trong mốc thời gian này đã tăng 1,4%, từ 21,28 triệu hộ lên 21,58 triệu hộ.Nếu so với tốc độ gia tăng số hộ gia đình thì tốc độ tăng của dư nợ tín dụng hộ gia đình, bao gồm dư nợ khoản vay hộ gia đình, có phần chậm đi, nên quy mô nợ trên mỗi hộ gia đình giảm theo.Ngược lại, khoản nợ mà một người dân phải gánh vác đã tăng từ 36 triệu won (27.384 USD) của cuối năm 2021 lên 36,16 triệu won (27.506 USD) vào cuối năm 2022, tăng 0,4%, đà tăng mỗi năm suốt từ năm 2002 khi bắt đầu lập thống kê về dư nợ tín dụng hộ gia đình.Khác với số hộ gia đình, tổng dân số Hàn Quốc sau khi đạt đỉnh 51,84 triệu người vào năm 2020 thì đã giảm xuống 51,74 triệu người trong năm 2021, và tiếp tục giảm còn 51,63 triệu người vào năm ngoái.Trong khi đó, lãi xuất tăng khiến thị trường bất động sản chững lại, làm như cầu vay vốn giảm sút. Do đó, khoản nợ mà mỗi hộ gia đình phải gánh vác có khả năng sẽ tiếp tục đà giảm trong năm 2023.Theo báo cáo xu hướng thị trường tài chính của BOK, dư nợ hộ gia đình tính đến cuối tháng 1 vừa qua là 1.530.400 tỷ won (919 tỷ USD), giảm 4.600 tỷ won (3,49 tỷ USD) so với một tháng trước.Theo đó, một số ý kiến cho rằng nên lấy việc tăng lãi suất để hãm đà tăng không phanh trong thời gian qua của nợ hộ gia đình.