Lượng du khách quốc tế tới Hàn Quốc tháng 1/2023 tăng vọt hơn 430%

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 27/2 công bố số liệu thống kê cho biết lượng du khách quốc tế tới Hàn Quốc trong tháng 1 năm nay đạt 434.429 người, tăng vọt 430,8% so với cùng kỳ năm ngoái (81.851 người).Xét theo quốc gia, du khách đến từ Nhật Bản chiếm nhiều nhất với 66.900 người. Tiếp đến lần lượt là Đài Loan (49.477 người), Mỹ (49.120 người), Hong Kong (26.777 người) và Thái Lan (25.823 người).Đặc biệt, lượng khách du lịch đến từ Đài Loan trong tháng 1 năm ngoái chỉ đạt 76 người, nhưng đã tăng lên 26.777 người, tăng tới hơn 35.000%. Lượng du khách người Hong Kong cũng tăng hơn 15.000% trong cùng khoảng thời gian này.Tổng cục Du lịch Hàn Quốc giải thích lý do du khách quốc tế tăng là do nhu cầu đi du lịch nước ngoài tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ đông.Du khách đến từ Trung Quốc đạt 24.946 người, tăng 162,9% so với cùng kỳ năm trước bất chấp Chính phủ Hàn Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế cấp visa và tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ quốc gia này.Mặt khác, trong tháng 1 vừa qua có hơn 1,78 triệu người dân Hàn Quốc đã đi du lịch nước ngoài, tăng 1.108,9% so với một năm trước.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/2 dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay sẽ tăng từ 4,5% lên 5% nhờ nước này nối lại các hoạt động kinh tế. Việc du khách Trung Quốc sẽ có thể du lịch bình thường tới Hàn Quốc từ tháng 3 tới, được kỳ vọng sẽ giúp nâng thêm 0,1% vào tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.Lượng khách du lịch tới từ Trung Quốc đã giảm từ 6 triệu người trong năm 2019 xuống còn 200.000 người trong năm ngoái, và dự kiến sẽ phục hồi lên mốc 2 triệu người trong năm nay.Theo BOK, nếu lượng du khách Trung Quốc đạt mốc 1 triệu người thì sẽ góp phần nâng 0,08% vào tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc tiếp tục xu thế hồi phục tập trung vào tiêu dùng, và nhu cầu ra bên ngoài trì trệ do hàng tồn kho nhiều, thì hiệu quả tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc từ việc Bắc Kinh nối lại hoạt động kinh tế có khả năng sẽ không đạt đến mức bình quân trong quá khứ. Hơn nữa, việc kinh tế Trung Quốc hồi phục sẽ khiến giá cả nguyên vật liệu quốc tế gia tăng, trở thành yếu tố kéo giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng theo.