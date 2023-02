Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị Bộ Giáo dục sớm đưa ra đối sách ngăn chặn nạn bạo lực học đường

Photo : YONHAP News

Cố vấn Quảng bá thuộc Văn phòng Tổng thống Kim Eun-hye cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sáng ngày 27/2 đã chủ trì cuộc họp với đội ngũ cố vấn và thư ký, chỉ thị Bộ Giáo dục phải hợp tác với các cơ quan liên quan như Sở Giáo dục địa phương, nhanh chóng báo cáo đối sách diệt trừ tận gốc nạn bạo lực học đường.Tổng thống Yoon đã đưa ra chỉ thị trên sau khi luật sư Chung Sun-sin xin từ chức chỉ một ngày sau khi bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Điều tra quốc gia, vì lý do con trai ông này từng dính vào vụ bạo lực học đường trong quá khứ.Trước đó, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Lee Do-woon cho biết Tổng thống Yoon nhận định hết sức nghiêm trọng về nạn bạo lực học đường đang xâm hại tới quyền được nhận giáo dục một cách tự do và công bằng.Ngoài ra, trong cuộc họp cùng ngày, Tổng thống cũng chỉ ra rằng người dân đang gặp nhiều khó khăn do giá cả và lãi suất cao cùng cơ chế độc quyền trên thị trường. Do đó, các Bộ ngành kinh tế, trọng tâm là Bộ Kế hoạch và tài chính, phải thảo luận để lập và báo cáo đối sách tổng hợp nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa.Tổng thống Yoon cho biết Chính phủ đang thảo luận phương án để kích thích tiêu dùng trong nước, như nâng hạn mức chi phí thiết đãi được quy định trong Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, còn được gọi là "Luật Kim Young-ran".Về vấn đề giảm phí thông hành qua cầu Incheon, ông Yoon nhận định đây là cam kết của Chính phủ tiền nhiệm, nên đề nghị Chính phủ trung ương và địa phương, Tổng công ty đường bộ và doanh nghiệp sớm tìm được tiếng nói chung với người dân. Người dân ở khu đô thị quốc tế đảo Yeongjong thuộc thành phố Incheon tuyên bố sẽ tiến hành biểu tình bằng xe ô tô quy mô lớn yêu cầu giảm phí thông hành qua cầu Incheon vào ngày 1/3 tới.