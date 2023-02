Nhà máy điện nguyên tử Barakah số 3 của Hàn Quốc tại UAE bắt đầu đi vào hoạt động

Photo : YONHAP News

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) ngày 26/2 cho biết nhà máy điện nguyên tử Barakah số 3 do Hàn Quốc xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã bắt đầu đi vào hoạt động thương mại từ ngày 24/2.Vào năm 2009, KEPCO đã trúng thầu dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử Barakah tại UAE, lần đầu tiên Hàn Quốc xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân sang nước ngoài. Nhà máy Barakah số 1 và số 2 lần lượt đi vào hoạt động từ tháng 4/2021 và tháng 3/2022. Như vậy, Seoul đã thành công khởi động thương mại cả ba nhà máy điện nguyên tử trong khoảng thời gian dưới một năm.Nhà máy điện nguyên tử Barakah số 3 được cấp phép hoạt động và nạp xong nhiên liệu vào tháng 6 năm ngoái, sau đó đạt đến mức phát điện tối thiểu vào tháng 9 và hoàn tất quá trình thử nghiệm tăng công suất điện theo từng giai đoạn, rút ngắn thời gian đi vào hoạt động so với nhà máy Barakah số 2 (4 tháng) và số 1 (5 tháng).Được biết, Tổng công ty điện lực Hàn Quốc đã tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, kỹ thuật và rút ngắn được thời gian dựa trên kinh nghiệm tích lũy trong quá trình xây dựng 4 nhà máy điện nguyên tử Barakah cùng một lúc.KEPCO kỳ vọng lần mở cửa nhà máy số 3 cho hoạt động thương mại này sẽ là bàn đạp để nhà máy điện nguyên tử mô hình APR1400 của Hàn Quốc vươn lên đứng đầu thị trường nhà máy điện nguyên tử toàn cầu.Mô hình APR1400 hiện được áp dụng cho 10 nhà máy điện hạt nhân trong và ngoài nước, bao gồm Barakah, đang được xây dựng và vận hành một cách ổn định.Theo KEPCO, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, với mục tiêu thực hiện nhà máy điện hạt nhân "net zero" (lượng phát thải carbon ròng bằng 0) trong năm 2050, có kế hoạch sử dụng nhà máy điện nguyên tử như nguồn năng lượng sạch. UAE đã xem việc đưa nhà máy Barakah đi vào hoạt động thương mại là ý nghĩa to lớn ngay trước thềm Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra vào tháng 11 tại thành phố Dubai.