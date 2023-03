Thứ trưởng Mỹ cảnh báo về hành động khiêu khích bằng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkins ngày 27/2 (giờ địa phương) đã tham dự Hội nghị cấp cao về giải trừ quân bị Liên hợp quốc tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ). Tại đây, bà nhận định nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giảm bớt hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt hiện đang bị đe dọa.Đặc biệt, có nhiều ý kiến chỉ trích việc Nga tuyên bố đình chỉ tham gia Hiệp ước về giảm thiểu đầu đạn hạt nhân và tên lửa với Mỹ gần đây là một yếu tố quyết định.Thứ trưởng Jenkins cho rằng hành động này của Matxcơva đã một lần nữa chứng tỏ rằng nước này là một nước sở hữu hạt nhân thiếu trách nhiệm, khiến các nước trên thế giới rơi vào tình trạng an ninh đáng báo động.Ngoài ra, bà Jenkins còn đánh giá các cuộc phóng tên lửa và chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Iran và Syria cũng là những thử thách đối với nền hòa bình và an ninh mà cộng đồng quốc tế không thể bỏ qua.Trước đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 ngày 18/2, và chỉ trong vòng một tuần sau đó bắn thử pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn và tên lửa hành trình chiến lược.Quân đội Hàn Quốc nhận định miền Bắc đủ năng lực phóng tên lửa ICBM với góc bay bình thường, và khả năng cao nước này sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7 trong tương lai gần.Seoul đã lên án mạnh mẽ các cuộc phóng tên lửa ICBM mới của Bình Nhưỡng, đồng thời cho biết đang tập trung vào nâng cao năng lực thực thi răn đe mở rộng dưới sự hỗ trợ về tài sản chiến lược hạt nhân của Mỹ.Được biết, liên quân Hàn-Mỹ đã có cuộc diễn tập vận hành các phương tiện răn đe mở rộng (DSC TTX) vào ngày 22/2 và đang thảo luận mở rộng cuộc diễn tập này trong cả lĩnh vực tình báo, ngoại giao và kinh tế.