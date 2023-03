Ủy ban giao dịch công bằng điều tra 6 ngân hàng thương mại và ba nhà mạng viễn thông

Photo : YONHAP News

Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc (FTC) ngày 27/2 đã bắt tay điều tra toàn diện với 6 ngân hàng thương mại và ba nhà mạng viễn thông lớn trong nước.6 ngân hàng thương mại bị điều tra về nghi ngờ thông đồng bất chính. FTC sẽ tập trung xem xét các ngân hàng này có thông đồng khi quyết định mức lãi suất tiền gửi, cho vay hay các mức phí giao dịch hay không.Động thái trên diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban giao dịch công bằng Han Ki-jeong báo cáo phương án cải thiện sự độc quyền ở lĩnh vực tài chính và viễn thông lên Tổng thống Yoon Suk-yeol.Trong buổi báo cáo ngày 21/2, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh phải tăng cường hệ thống cạnh tranh một cách hiệu quả, để giảm thiểu hệ lụy từ sự độc quyền ở lĩnh vực tài chính và viễn thông, từ đó nâng cao hiệu suất thị trường và phúc lợi cho người dân.Ủy ban giao dịch công bằng dự kiến sẽ tiến hành điều tra cho tới hết ngày 3/3. Nghi ngờ lần này tương tự với nghi ngờ được đưa ra từ cách đây 11 năm, nhưng khi đó, FTC đã không thể xác minh được nghi ngờ. Do vậy, lần này Ủy ban dự kiến sẽ điều tra cao độ với toàn bộ hệ thống lãi suất của các ngân hàng.Nhà nghiên cứu cấp cao Hwang Se-woon thuộc Viện nghiên cứu thị trường vốn cho biết khó có thể kết luận về sự thông đồng lãi suất giữa các ngân hàng do lãi suất cùng tăng hoặc cùng giảm. Do đó, Ủy ban giao dịch công bằng cần phải tập trung tìm kiểm các chứng cứ cụ thể hơn.FTC cũng bắt tay điều tra các nhà mạng viễn thông trong nước về nghi ngờ có hành vi kinh doanh bất chính. Ủy ban sẽ tập trung điều tra về hệ thống gói cước của các nhà mạng, khoản hỗ trợ thiết bị đầu cuối, và tình hình cạnh tranh thị trường điện thoại giá rẻ. Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ xem xét về các điều lệ bất lợi cho người dùng.Ủy ban giám sát tài chính (FSC) và Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông đang lập phương án thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường tài chính và viễn thông. Trong khi đó, Ủy ban giao dịch công bằng thì siết chặt điều tra, cho thấy Chính phủ đang gia tăng sức ép với lĩnh vực tài chính và viễn thông.