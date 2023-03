Đảng Dân chủ đồng hành bất ngờ trước số phiếu phản đối bắt giam Chủ tịch Lee Jae-myung ít hơn dự đoán

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/2 đã tiến hành cuộc biểu quyết về dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung. Kết quả là dự thảo này không được thông qua do số phiếu tán thành không quá bán (139 phiếu thuận, 138 phiếu chống).Ban lãnh đạo của đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã để cho các nghị sĩ của đảng thực hiện bỏ phiếu tự do, thay vì đưa ra cương lĩnh chính của đảng. Lý do là vì đảng này luôn tự tin vào các lần "phủ quyết áp đảo".Đảng Dân chủ đồng hành đã dự kiến số phiếu chống sẽ lại áp đảo với tối đa 175 phiếu, vì số nghị sĩ thuộc đảng này tham gia bỏ phiếu tại Quốc hội lên đến tận 169 người, đặt kỳ vọng vào phiếu của 5 nghị sĩ độc lập và nghị sĩ Yong Hye-in thuộc đảng Thu nhập cơ bản.Tuy nhiên, trên thực tế, tổng số phiếu thuận, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng lên đến 159 phiếu, số phiếu chống chỉ có 138 phiếu, tức hụt mất 37 phiếu so với dự đoán. Điều này có nghĩa là khoảng 30 phiếu đã tán thành hoặc bỏ phiếu trắng về việc bắt giam ông Lee Jae-myung có thể là từ nội bộ đảng Dân chủ đồng hành.Những nghị sĩ thuộc phe thân cận Chủ tịch Lee Jae-myung đã khá sốc với kết quả này, do dự đoán trước đó về số phiếu hao hụt chỉ vào khoảng 10 phiếu. Những nghị sĩ không ủng hộ ông Lee cũng rất bất ngờ trước số phiếu hao hụt, và đánh giá kết quả này cho thấy các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành không tín nhiệm ban lãnh đạo của Chủ tịch Lee.Trong một tin liên quan, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng kết quả biểu quyết lần này đã đâm thủng "lá chắn" bao che cho Chủ tịch Lee Jae-myung, có thể xem đây là sự thất bại về mặt chính trị của ông Lee, và kêu gọi ông này từ chức.Đảng cầm quyền nhấn mạnh số phiếu bầu hao hụt từ nội bộ đảng Dân chủ đồng hành không phải là "phiếu tạo phản" mà đã phản ánh lương tâm và sự khôn ngoan của chủ nhân các phiếu bầu này.Mặt khác, có luồng ý kiến cho rằng nội bộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành sẽ không tránh khỏi tình trạng rối ren trong một khoảng thời gian về kết quả biểu quyết gây ra nghi vấn về khả năng lãnh đạo của Chủ tịch Lee lần này, mặc dù đảng này đang có kế hoạch công kích Viện Kiểm sát về việc phân biệt đối xử khi điều tra giữa Chủ tịch Lee và bà Kim Keon-hee, Đệ nhất phu nhân Tổng thống, người bị tình nghi dính líu vào vụ thao túng cổ phiếu.