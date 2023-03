Nga bày tỏ thất vọng trước quyết định cấm vận bổ sung của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn TASS và Sputnik của Nga ngày 27/2 (giờ địa phương) đưa tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bày tỏ sự thất vọng lớn đối với quyết định cấm vận bổ sung của Hàn Quốc gần đây, cụ thể là mở rộng các mặt hàng cấm xuất khẩu sang Nga.Bà còn đưa ra cảnh cáo rằng hành động này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương, cũng như sự hợp tác để giữ gìn an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.Phát ngôn viên Zakharova cho rằng đây là quyết định "ăn theo" chính sách chống Nga của các nhóm nước trên khắp thế giới do Mỹ cầm đầu, và chứng tỏ rằng Hàn Quốc thiếu năng lực thực thi chính sách độc lập đối với Nga.Ngoài ra, lần cấm vận mới này còn làm rạn nứt thêm mối quan hệ hợp tác Hàn-Nga vốn đã đang gặp nhiều khó khăn từ lần Seoul tham gia cùng các nước khác cấm vận Matxcơva trước đó.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 24/2 đã mở rộng số mặt hàng cần được Chính phủ cho phép khi xuất khẩu sang Nga và Belarus, từ 57 lên 798 mặt hàng, nhằm tham gia vào việc hạn chế xuất khẩu cùng cộng đồng quốc tế.Đây là các mặt hàng xuất khẩu có khả năng cao sẽ được dùng làm vũ khí, trong đó có các thiết bị tinh chế dầu hỏa và khí gas như máy móc chế tạo, ổ trục, thiết bị trao đổi nhiệt, xe ô tô thành phẩm trên 50.000 USD, sản phẩm thép bao gồm thép không rỉ, chất hóa học như Toluen.Hàn Quốc đã tham gia vào lệnh cấm vận Nga cùng với cộng đồng quốc tế từ tháng 3 năm ngoái, ngay sau khi nước này xâm chiếm Ukraine. Do đó, Seoul đã bị Matxcơva đưa vào danh sách 48 nước đối đầu. Các nước lớn như Mỹ và Liên hợp quốc cũng đưa ra các biện pháp cấm vận bổ sung với Nga sau hơn một năm chiến tranh Nga-Ukraine.