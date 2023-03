Viện Kiểm sát truy tố 4 cựu quan chức trong vụ cưỡng chế trục xuất thuyền viên Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 28/2 đã truy tố tại ngoại các cựu quan chức liên quan tới vụ cưỡng chế trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên năm 2019, gồm cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Suh Hoon, cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min, cựu Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul.Đây là những quan chức dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, bị cáo buộc các tội danh như lạm dụng chức quyền căn cứ theo Luật Cơ quan Tình báo quốc gia, soạn thảo công văn giả trong vụ cưỡng chế trục xuất thuyền viên miền Bắc.Viện Kiểm sát nghi ngờ cựu Chánh Văn phòng Chung Eui-yong đã ra chỉ thị cho các công chức liên quan để cưỡng chế trục xuất thuyền viên miền Bắc, dù họ đã bày tỏ ý định quy hàng. Hành vi này đã khiến các thuyền viên miền Bắc không được Tòa án Hàn Quốc xét xử theo đúng luật pháp, quyền lợi mà họ đáng được hưởng.Khi đó, NIS đã đóng vai trò chủ đạo trong cuộc điều tra chung với các thuyền viên Bắc Triều Tiên, nhưng cựu Chánh Văn phòng Chung và cựu Giám đốc Suh bị nghi ngờ đã lạm dụng chức quyền để vội vàng khép lại cuộc điều tra.Đặc biệt, ông Suh Hoon bị nghi ngờ đã chỉ đạo xóa nội dung báo cáo rằng các thuyền viên miền Bắc đã đề nghị xin tị nạn tại Hàn Quốc, vờ như cuộc điều tra đã kết thúc trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.Viện Kiểm sát bắt tay điều tra nghi ngờ về vụ việc này từ tháng 7 năm ngoái, sau khi nhận được tố giác từ một tổ chức nhân quyền miền Bắc. Ông Chung khi đó đã cho rằng các thuyền viên này không hề có ý định quy hàng ngay từ đầu, và việc cưỡng chế trục xuất họ là "quyết định tối ưu" trong hoàn cảnh đó.Tuy nhiên, các công tố viên vẫn tiếp tục điều tra, cho rằng dù không thể hiện rõ các thuyền viên miền Bắc có ý định quy hàng thực sự hay không, nhưng cũng không thể kết luận rằng họ muốn quay trở lại Bắc Triều Tiên.Viện Kiểm sát coi cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong, người chịu trách nhiệm cao nhất trong hàng ngũ quan chức an ninh Chính phủ tiền nhiệm, là người đóng vai trò chủ đạo trong hành vi phạm tội. Các công tố viên đã khép lại cuộc điều tra mà không tiến hành điều tra đối với cựu Tổng thống Moon Jae-in.