Chính quyền Seoul tăng cường củng cố hệ thống quản lý an toàn tai nạn sau thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Sau thảm họa giẫm đạp thương tâm xảy ra tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) hôm 29/10 năm ngoái, chính quyền thành phố Seoul và 25 quận ngày 28/2 đã công bố phương án tăng cường hệ thống quản lý an toàn để ngăn chặn các tai nạn quy mô lớn tương tự tiếp diễn.Cụ thể, Thị trưởng thành phố Seoul Oh Se-hoon đã cùng chính quyền các quận rà soát hệ thống quản lý an toàn và nhấn mạnh quyết tâm sẽ thay đổi nền móng của toàn bộ quá trình ngăn ngừa và đối phó với tai nạn.Trước tiên, nhân viên chính quyền thành phố sẽ được làm việc cùng nhân viên cứu hỏa để xây dựng nên hệ thống dự đoán và phòng ngừa tai nạn kiểu mới.Seoul còn có kế hoạch bố trí các nhân viên cứu hỏa dày dặn kinh nghiệm vào Phòng giám sát an toàn sự cố và thảm họa thành phố, đồng thời tăng cường kết nối với Phòng giám sát tổng hợp tổng đài 119.Ngoài ra, Chính quyền sẽ hỗ trợ nguồn ngân sách tối đa 600 triệu won (453.000 USD) cho mỗi quận để Phòng giám sát an toàn sự cố và thảm họa các quận có thể làm việc cả 24/24 giờ.Seoul cũng sẽ đơn giản hóa các nội dung công việc dài dòng và phức tạp về ứng phó với tai nạn gây bối rối khi thực hiện nhiệm vụ, và tăng cường huấn luyện khẩn cấp để nhân viên nắm bắt tốt các nội dung này.Các cơ quan chủ chốt về ứng phó với tai nạn như chính quyền thành phố, cơ quan cứu hỏa, cảnh sát cũng sẽ tổ chức các cuộc họp quản lý nguy cơ để lập ra hệ thống hợp tác quản lý an toàn tai nạn.Thị trưởng Oh đã kêu gọi sự quan tâm và đồng lòng của ban lãnh đạo các quận để có thể áp dụng các đối sách này một cách thiết thực nhất.Mặt khác, ông Oh Se-hoon còn cho biết đang liên tục nỗ lực để trao đổi với gia quyến nạn nhân thảm họa Itaewon về việc tự nguyện dỡ bỏ bàn thờ tưởng niệm tại quảng trường Seoul (quận Jung) và thực hiện tưởng niệm trong khuôn khổ pháp luật.