Xuất khẩu Hàn Quốc ghi nhận đà giảm 5 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/3 công bố báo cáo xu thướng xuất nhập khẩu trong tháng 2, cho biết kim ngạch xuất khẩu của tháng vừa qua đạt 50,1 tỷ USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 55,4 tỷ USD, tăng 3,6% so với một năm trước.Như vậy, cán cân thương mại của Hàn Quốc trong tháng 2 thâm hụt 5,3 tỷ USD, đà thâm hụt 12 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên cán cân thương mại thâm hụt 12 tháng liền sau 25 năm, sau khi ghi nhận đà thâm hụt từ tháng 1 năm 1995 tới tháng 5 năm 1997.Tuy nhiên, quy mô thâm hụt đã giảm một nửa so với mức thâm hụt kỷ lục 12,7 tỷ USD của tháng 1 vừa qua.Xuất khẩu đã duy trì xu hướng giảm 5 tháng liền kể từ tháng 10 năm ngoái do kinh tế toàn cầu chững lại và ngành công nghiệp bán dẫn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tháng 2 vừa qua đạt 4,4 tỷ USD, giảm mạnh 42,5% so với một năm trước, xu hướng giảm liên tục trong 7 tháng.Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì tăng trưởng âm 9 tháng liên tiếp.Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 đạt 55,4 tỷ USD, tăng 3,6% so với năm ngoái, được cho là do ảnh hưởng từ việc nhập khẩu năng lượng tăng 19,7%. Nếu không tính năng lượng, kim ngạch nhập khẩu tháng vừa qua đã giảm 1,5% so với một năm trước.Chính phủ Hàn Quốc đang nhận định hết sức nghiêm trọng về tình hình xuất khẩu giảm và cán cân thương mại thâm hụt. Tại Hội nghị chiến lược xuất khẩu diễn ra trong tháng 2 vừa qua, Chính phủ đưa ra chính sách sẽ thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu bằng cách thực hiện chiến lược mở rộng xuất khẩu từ cấp trung ương đến địa phương.