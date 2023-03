Kinh tế Hàn Quốc hai năm liên tiếp tăng trưởng dưới mức bình quân của OECD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 1/3 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc trong quý IV năm 2022 giảm 0,4% so với quý trước đó, quay lại đà giảm sau 10 quý kể từ quý II năm 2020.Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong quý IV năm ngoái đã rớt mạnh so với mức bình quân của các nước thành viên OECD; tỷ lệ tăng trưởng theo quý thấp thứ 5 trong số 29 nước đã công bố đến nay, sau Ba Lan (-2,4%), Litva (-1,7%), Áo (-0,7%), Thụy Điển (-0,6%).Nếu xét cả Đức và Hungary (-0,4%), Cộng hòa Séc (-0,3%), Phần Lan (-0,2%) và Ý (-0,1%), thì Hàn Quốc nằm trong Top 10 quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng âm. Trên thực tế, có 19 nước thành viên OECD đã đạt tăng trưởng âm trong quý IV năm ngoái.Kinh tế Hàn Quốc đạt tăng trưởng 0,6% trong quý I và 0,7% trong quý II của năm ngoái, lần lượt cao hơn bình quân của các nước thành viên OCED là 0,2% và 0,5%.Tuy nhiên, đến quý III cùng năm thì kinh tế Hàn Quốc chỉ tăng trưởng 0,3% trong khi bình quân của OECD là 0,4%. Tới quý IV vừa qua thì Hàn Quốc lại ghi nhận mức tăng trưởng âm, bị tụt hạng sâu so với các nước khác.Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc của cả năm 2022 đạt 2,6%, cũng thấp hơn so với bình quân của các nước thành viên OCED là 2,9%.Theo đó, Hàn Quốc đã lần đầu tiên ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn bình quân của các nước OECD hai năm liên tiếp kể từ khi gia nhập vào tổ chức này vào năm 1996.Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đã có tổng cộng ba lần đạt mức thấp hơn bình quân của OECD, là vào năm 1998 (-5,1%), năm 2021 (4,1%) và năm 2022 (2,6%). Trong đó, năm 1998 là do chịu ảnh hưởng sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, còn năm 2021 là do đại dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ tăng trưởng bình quân của các nước OECD giảm mạnh trong khi tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc chỉ giảm nhẹ.Trong khi đó, năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc vẫn thấp hơn so với tăng trưởng bình quân của OECD bất chấp cuộc sống thường nhật đã được khôi phục sau đại dịch. Có thể nói, nền kinh tế Hàn Quốc, vốn dẫn đầu tăng trưởng kể từ sau khi gia nhập OECD, hiện đang trở thành một nước ở mức trung bình của tổ chức này do đạt tăng trưởng thấp hơn mức bình quân của OECD.Triển vọng trong năm nay cũng không mấy sáng sủa. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc gần đây đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế trong nước từ 1,7% xuống còn 1,6%. Dự đoán tỷ lệ tăng trưởng trong nửa đầu năm nay sẽ đạt 1,1% và nửa cuối năm là 2%.Mức dự đoán trên tương tự với triển vọng mà Chính phủ đưa ra, trong khi Ngân hàng phát triển châu Á đưa ra dự đoán là 1,5%, Viện nghiên cứu kinh tế LG là 1,4%, và mức dự đoán bình quân của 9 ngân hàng đầu tư lớn ở nước ngoài là 1,1%.Trước đó, trong báo cáo triển vọng tăng trưởng kinh tế đưa ra vào tháng 11 năm ngoái, OECD từng đưa ra mức triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay là 1,8% và bình quân của OECD là 0,8%.