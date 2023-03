Seoul, Washington và Tokyo tổ chức Đối thoại an ninh kinh tế ba bên lần thứ nhất

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lần đầu tổ chức "Đối thoại an ninh kinh tế" vào ngày 27/2 (giờ địa phương) tại thành phố Honolulu, đảo Hawaii (Mỹ), nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và kinh tế."Đối thoại an ninh kinh tế" được lãnh đạo ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí thành lập trong Hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra tại Phompenh (Campuchia) vào năm ngoái.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 28/2 cho biết phái đoàn đại diện của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật tham gia đối thoại lần này đã thảo luận nhằm tìm kiếm phương án hợp tác, và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về những mối quan tâm chung của ba bên trong lĩnh vực an ninh kinh tế.Theo Văn phòng Tổng thống, ba bên đã trao đổi phương án về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cốt lõi và mới nổi như lượng tử, y sinh học và không gian; tăng cường giao lưu nhân lực chuyên môn; ổn định chuỗi cung ứng chíp bán dẫn, pin và khoáng sản trọng tâm; bảo vệ công nghệ và di chuyển dữ liệu; đối phó với việc lấy sự phụ thuộc lẫn nhau ở lĩnh vực kinh tế làm vũ khí.Seoul và Washington trong thời gian qua vẫn luôn trao đổi chặt chẽ về việc ổn định chuỗi cung ứng và bảo hộ, hợp tác công nghệ. Đối thoại an ninh kinh tế Hàn-Mỹ-Nhật lần này có ý nghĩa trong việc mở rộng sự hợp tác Hàn-Mỹ trong lĩnh vực này thành hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, tăng cường nền tảng nhằm xúc tiến hợp tác toàn cầu.Đối thoại an ninh kinh tế Hàn-Mỹ-Nhật được kỳ vọng sẽ đóng vai trò thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế như tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó với khủng hoảng chuỗi cung ứng của ba nước, đồng thời bảo vệ và thúc đẩy các công nghệ trọng tâm và mới nổi.