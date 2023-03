Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vẫn xem nhân quyền miền Bắc là nghị sự cần thảo luận

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 1/3 đưa tin các vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vẫn sẽ được xem xét và xử lý tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong năm nay.Vào ngày 28/2 (giờ địa phương), Mỹ và Albania, nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đã trình lên nước Chủ tịch lá thư chung có chữ ký của Liên minh châu Âu (EU) và 59 nước bao gồm Hàn Quốc, với nội dung yêu cầu duy trì vấn đề nhân quyền tại miền Bắc trong danh sách nghị sự của Hội đồng bảo an.Lá thư lần này có quy mô tham gia gấp đôi năm ngoái, với tổng cộng 62 nước (bao gồm tổ chức quốc tế). Được biết, Hàn Quốc đã ngầm thuyết phục các nước thành viên khác cùng chung tay lần này.Theo quy tắc, nếu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không tổ chức bất kỳ cuộc họp chính thức nào về một vấn đề nghị sự đặc biệt trong vòng ba năm, thì vấn đề này sẽ bị loại khỏi danh sách cần thảo luận của Hội đồng. Tuy nhiên, nếu chỉ một trong các quốc gia thành viên phản đối thì nghị sự này sẽ tiếp tục là vấn đề cần thảo luận trong năm sau đó.Trong vòng ba năm qua, Liên hợp quốc chỉ mở các cuộc họp kín về vấn đề nhân quyền miền Bắc chứ không thể tổ chức hội nghị chính thức. Lý do là Trung Quốc và Nga, hai nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, phản đối việc đưa vấn đề này ra thảo luận.Trước đó vào năm 2014, sau khi Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc (COI) đưa ra báo cáo cuối cùng chỉ trích hành động xâm phạm nhân quyền có tổ chức của chính quyền miền Bắc, Hội đồng bảo an đã từng mở các cuộc họp chính thức về vấn đề nghị sự này hàng năm từ 2014-2017.Tuy nhiên, vào năm 2018 và 2019, cuộc họp chính thức này đã bị hủy bỏ vì Hội nghị thượng đỉnh giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Sau đó, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên tục gặp sự phản đối của Trung Quốc và Nga từ năm 2020, nên cuộc họp đã chuyển sang hình thức thảo luận kín.