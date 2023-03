Quan chức thương mại Hàn-Trung thảo luận về hợp tác thương mại, đầu tư

Photo : YONHAP News

Trợ lý phụ trách thương mại của Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Jeong Dae-jin ngày 1/3 đã có cuộc gặp với Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Phi, thảo luận về hợp tác thương mại, đầu tư song phương tại Seoul.Đây là hội đàm thương mại cấp cao Hàn-Trung đầu tiên sau 3 năm 9 tháng, sau cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng Thứ trưởng khu công nghiệp Hàn-Trung vào năm 2019.Tại cuộc họp lần này, hai quan chức có chung nhận định về tầm quan trọng của việc trao đổi giữa cơ quan thương mại hai bên, vì sự phát triển kinh tế của hai nước; cam kết xúc tiến giao lưu, hợp tác nhằm tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi, dễ dàng dự đoán cho doanh nghiệp hai nước.Trợ lý Jeong đánh giá trong năm ngoái, bất chấp nền kinh tế thế giới bị thu hẹp do đại dịch COVID-19 nhưng kim ngạch thương mại Hàn-Trung đã xác lập mức cao kỷ lục. Ông Jeong đề nghị Bắc Kinh nỗ lực để ổn định cung cầu nguyên vật liệu, phụ tùng.Trong năm 2022, kim ngạch thương mại Hàn-Trung đạt 310,4 tỷ USD, cao kỷ lục, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.Trợ lý Jeong Dae-jin cũng đề nghị Trung Quốc đóng vai trò tích cực để đẩy nhanh quá trình đàm phán sửa đổi về lĩnh vực dịch vụ, đầu tư trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung; đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của Bắc Kinh để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo tại Busan vào năm 2030.Đáp lại, người đồng cấp Trung Quốc Lý Phi cho biết sẽ tích cực nỗ lực để ổn định môi trường kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại quốc gia này.