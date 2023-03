Mỹ công bố tiêu chuẩn trợ cấp cho doanh nghiệp chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Chính phủ Mỹ ngày 28/2 (giờ địa phương) đã công bố tiêu chuẩn chi trả trợ cấp cho các doanh nghiệp đầu tư chíp bán dẫn vào Mỹ, gói hỗ trợ có tổng quy mô 39 tỷ USD.Bộ Thương mại Mỹ nhấn mạnh Washington đã cân nhắc hàng đầu tới lợi ích về mặt an ninh khi xem xét đối tượng trợ cấp. Trước tiên, Bộ Thương mại sẽ xét tới "mức độ đóng góp vào lợi ích quốc gia", như khả năng doanh nghiệp cung cấp chíp bán dẫn ổn định cho các cơ quan an ninh, như Bộ Quốc phòng Mỹ.Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu các doanh nghiệp trình kế hoạch đầu tư cụ thể, bao gồm cả dòng tiền mặt và lợi nhuận dự kiến. Nếu như lợi nhuận của doanh nghiệp lớn hơn dự kiến thì Chính phủ Mỹ sẽ tận dụng khoản lợi nhuận đó vào đầu tư nghiên cứu và phát triển. Washington tái khẳng định nguyên tắc là loại các doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất hay hợp tác tại các quốc gia đáng lo ngại về an ninh như Nga, Trung Quốc khỏi đối tượng trợ cấp.Nếu khoản tiền trợ cấp mà doanh nghiệp đăng ký lớn hơn 150 triệu USD thì điều kiện là doanh nghiệp phải cung cấp dịch vụ chăm sóc con nhỏ cho các nhân viên nhà máy hoặc người lao động xây dựng của Mỹ.Điện tử Samsung và SK Hynix, hai doanh nghiệp đang có kế hoạch đầu tư hoặc nâng quy mô dây chuyền chíp bán dẫn tại Mỹ, không khỏi đau đầu trước nội dung mà Washington vừa công bố. Để nhận tiền trợ cấp từ Chính phủ Mỹ, các doanh nghiệp sẽ phải cam kết không được đầu tư vào các quốc gia đáng lo ngại. Nội dung này đặt các doanh nghiệp phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, trong khi cả hai thị trường này đều quan trọng với Hàn Quốc.Hãng điện tử Samsung đang sản xuất 40% chíp nhớ NAND Flash, hãng SK Hynix cũng đang sản xuất 20% chíp nhớ này và gần một nửa bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) tại nhà máy ở Trung Quốc. Việc Mỹ tái khẳng định sẽ ngăn chặn các doanh nghiệp đầu tư vào Trung Quốc khiến hai hãng này không tránh khỏi việc phải điều chỉnh chiến lược sản xuất của mình.Đặc biệt, ngay cả việc nghiên cứu chung hoặc hợp tác công nghệ với phía Trung Quốc cũng sẽ khiến các doanh nghiệp phải hoàn trả lại tiền trợ cấp cho Mỹ. Các doanh nghiệp có thể duy trì tình hình sản xuất hiện tại, nhưng trên thực tế sẽ không thể tăng sản xuất chíp bán dẫn ở Trung Quốc. Thậm chí có ý kiến chỉ ra rằng các doanh nghiệp cần phải cân nhắc đến chiến lược rút khỏi Trung Quốc.Ngoài ra, nếu như doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao hơn kỳ vọng thì sẽ phải hoàn lại tới 75% số tiền trợ cấp cho Mỹ. Điều khoản này cũng sẽ là một rào cản đối với doanh nghiệp Hàn Quốc. Washington còn quy định một số điều kiện khác như về việc tuyển dụng tầng lớp yếu thế, sử dụng năng lượng tái tạo, trên thực tế không khác nào đặt ra quy chế.Về các nội dung mà Mỹ vừa công bố, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/3 khẳng định sẽ thảo luận với cơ quan hữu quan của Mỹ để phản ánh đầy đủ lập trường của các doanh nghiệp Hàn Quốc.