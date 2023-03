Lực lượng đặc nhiệm Mỹ huy động

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 2/3 công bố Chủ tịch Hội đồng Kim Seung-kyum ngày 27/2 vừa qua đã tới thăm địa điểm diễn ra cuộc tập trận "Teak Knife" của lực lượng đặc nhiệm Hàn-Mỹ, kiểm tra các quy trình tác chiến, khích lệ tinh thần sẵn sàng chiến đấu của binh lính.Cuộc tập trận này diễn ra trước thềm cuộc tập trận "Lá chắn tự do" (Freedom Shield - FS) dự kiến tiến hành vào trung tuần tháng 3 này, nhằm truyền đi tín hiệu cảnh cáo quyết liệt với Bắc Triều Tiên sau một loạt động thái khiêu khích như phóng tên lửa đạn đạo xuyên l​ục địa (ICBM).Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết cuộc tập trận "Teak Knife" đã bắt đầu từ đầu tháng 2. Trong tuần này, lực lượng đặc nhiệm hai nước đang diễn tập để thuần thục quy trình tác chiến tấn công chính xác bằng hỏa lực phòng không vào các mục tiêu của quân địch trong thời chiến.Đặc biệt, hai nước lần đầu tiên điều động máy bay AC-130J của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, được mệnh danh là "Bóng ma của bầu trời". Máy bay này là nguồn lực chiến đấu được viện trợ bổ sung từ quân đội Mỹ, điều động tới bán đảo Hàn Quốc để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt với Bắc Triều Tiên khi xảy ra tình huống nguy cấp.Máy bay AC-130J được điều động diễn tập tấn công chính xác vào các mục tiêu từ độ cao trên 10.000 feet bằng pháo tự động cỡ nòng 30 mm, lựu pháo cỡ nòng 105 mm, cho tới những vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa không đối đất AGM-114 (Hellfire), bom dẫn đường chính xác AGM-176 (Griffin), bom lượn dẫn đường GBU-39 (SDB). Trong video do Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc công bố, máy bay này đã tấn công vào 4 mặt của một hòn đảo không người bằng các loại vũ khí trên.Qua cuộc diễn tập lần này, Chủ tịch Kim Seung-kyum chỉ thị quân đội hai bên phải đảm bảo năng lực tấn công chính xác vào cơ sở trọng yếu của quân địch, nâng cao khả năng tương tác và hoàn thiện trạng thái thực thi tác chiến liên quân thời chiến."Teak Knife" là một cuộc tập trận đa miền (multi-domain) không đối đất thực chiến, nhằm thuần thục tác chiến đặc biệt, trong đó lực lượng đặc nhiệm xâm nhập vào căn cứ quân địch dưới sự hỗ trợ của máy bay. Cuộc tập trận này bao gồm các nội dung cụ thể là hỗ trợ không lực tầm gần (CAS), điều khiển không lưu, đối phó với khủng hoảng chủ nghĩa nhân đạo, giải cứu con tin.Hàn Quốc và Mỹ triển khai cuộc tập trận này mỗi năm từ một tới hai lần, từ những năm 1990, nhưng phần lớn không công bố do nội dung tác chiến "nhạy cảm". Lần này, hai bên lần đầu triển khai máy bay AC-130J, thậm chí Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc còn tới chỉ đạo cuộc diễn tập, và công bố video bắn đạn thật.Hội đồng tham mưu giải thích chuyến thăm của Chủ tịch Kim là nhằm kiểm tra trạng thái đáp trả áp đảo và trạng thái phòng thủ của liên quân Hàn-Mỹ trước các động thái khiêu khích của quân địch trước thềm cuộc tập trận "Lá chắn tự do" sắp sửa diễn ra, nhất là trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tiếp khiêu khích, phát ngôn kích động về các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ.