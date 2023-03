Seoul bắt đầu thảo luận dỡ bỏ quy định cách ly ca mắc COVID-19 và tháo hoàn toàn khẩu trang

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 3/3, Phó Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Cho Kyoo-hong đánh giá số ca mắc COVID-19 bình quân tuần đã dưới 10.000 ca trong 9 tuần liên tiếp. Hệ số lây nhiễm là 0,9, 8 tuần liên tiếp thấp hơn 1.Cân nhắc tới tình hình phòng dịch đã ổn định và nguồn lực đối phó y tế hiện nay, Chính phủ sẽ bắt đầu thảo luận về việc hạ mức cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19, điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với dịch bệnh này, dỡ bỏ quy định bắt buộc cách ly 7 ngày khi mắc COVID-19 và dỡ bỏ hoàn toàn quy định đeo khẩu trang.Ông Cho nhấn mạnh trước đây, số ca mắc mới thường có chiều hướng gia tăng từ đầu tháng 3 tới tháng 4, khi học kỳ mới bắt đầu. Do đó, trường học các cấp và Sở Giáo dục các tỉnh, thành phải quản lý chặt chẽ tình hình phòng dịch trong trường học, ưu tiên hàng đầu vào sức khỏe học sinh.Cùng với đó, Chính phủ sẽ bổ sung thêm hơn 1.000 giường bệnh điều trị COVID-19, ngoài hơn 3.900 giường hiện nay, đủ để đối phó với quy mô 40.000 ca mắc mới.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 3/3, Hàn Quốc ghi nhận 10.408 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 20 ca nhập ngoại. Số ca mắc mới tăng 357 ca so với một tuần trước, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm tăng sau ngày nghỉ lễ 1/3, nhưng giảm 1.024 ca so với hai tuần trước.Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 135 ca. Số ca tử vong tăng thêm 11 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 34.014 người. Tỷ lệ tử vong là 0,11%.