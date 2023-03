40% vụ cháy rừng xảy ra từ đầu năm tập trung trong vòng một tuần gần đây

Photo : YONHAP News

Thời tiết khô hanh đang bao phủ toàn Hàn Quốc, khiến số vụ cháy rừng tiếp tục gia tăng. Từ đầu năm nay, đã có 164 vụ cháy lớn, nhỏ xảy ra trên toàn quốc, tăng gấp khoảng 4 lần so với cùng kỳ năm 2013, cách đây tròn 10 năm.Đặc biệt số vụ cháy rừng tăng vọt trong vòng một tuần qua, với 69 vụ, chiếm hơn 40% tổng số vụ cháy rừng xảy ra từ đầu năm. Trong đó có nhiều ngày xảy ra đồng loạt trên 10 vụ cháy, khiến cơ quan lâm nghiệp địa phương gặp khó khăn trong việc dập lửa.Từ 6 giờ tối ngày 2/3, Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo cháy rừng ở khu vực ven biển Đông lên mức "chú ý" do xét thấy nguy cơ cháy rừng tăng cao. Như vậy, tất cả các địa phương trên toàn quốc đều đang duy trì mức cảnh báo "chú ý".Rủi ro cháy rừng gia tăng có nguyên nhân lớn nhất là do thời tiết hanh khô. Hiện tại, khu vực phía Đông tỉnh Gangwon, một phần tỉnh Bắc Gyeongsang đã ban cảnh báo hanh khô. Nhiều địa phương khác ban cảnh báo chú ý hanh khô. Ở khu vực vùng núi tỉnh Gangwon trong ngày 3/3 có gió thổi rất mạnh với vận tốc đạt trên 25 m/s. Chính quyền nhấn mạnh người dân cần đặc biệt chú ý trong thời điểm chuẩn bị gieo trồng, không đốt rác trên đồng ruộng.