Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết vận hành cơ chế thuế công bằng, minh bạch

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày của người nộp thuế lần thứ 57 được tổ chức vào ngày 2/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết sẽ vận hành cơ chế thuế một cách minh bạch và công bằng, theo đúng pháp luật. Ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chính trị như việc thu thuế bất động sản trước đây, không để người dân gặp khó khăn vì thuế nặng, không xâm phạm quá mức quyền tài sản của người dân.Tổng thống khẳng định sẽ thực hiện một chế độ phúc lợi vì người yếu thế, hỗ trợ tập trung cho tầng lớp yếu thế trong xã hội, chứ không phải "phúc lợi chính trị" theo chủ nghĩa dân túy, lấy vấn đề thuế để lấy lòng cử tri, đảm bảo vị thế chính trị phe phái. Phát biểu trên của ông Yoon được phân tích là mang ý chỉ trích chính sách tăng thuế của Chính phủ tiền nhiệm, đánh thuế nặng ở lĩnh vực bất động sản.Tổng thống nhấn mạnh tiếp về "giá trị Hiến pháp" trong cơ chế thuế. Lịch sử thuế chính là lịch sử chủ nghĩa dân chủ tự do. Nhà nước phải đảm bảo tối đa sự tự do và sáng tạo, quyền tài sản của cá nhân, trong khi cá nhân cũng phải làm hết trách nhiệm cho xã hội. Đây vừa là tinh thần trong "Đại Hiến chương Magna Carta", sự khởi đầu của chủ nghĩa dân chủ, vừa là tinh thần chủ nghĩa dân chủ tự do, kinh tế thị trường mà Hiến pháp quy định.Ngoài ra, Tổng thống Yoon hứa rằng dù tình hình tài chính quốc gia khó khăn như thế nào, ông cũng sẽ không đánh thuế nặng với những người dân khó khăn, ít tiếng nói như tiểu thương hay hộ kinh doanh nhỏ lẻ; đồng thời đảm bảo để người dân có thể kháng nghị về việc nộp thuế.Ông Yoon còn cam kết sẽ sử dụng số tiền thuế quý giá của người dân để tạo ra nhiều việc làm, mang lại thu nhập cao, mở rộng xuất khẩu và bồi dưỡng doanh nghiệp khởi nghiệp. Chính phủ kiên quyết không dùng tiền thuế của nhân dân cho những tổ chức chính trị bất hợp pháp hoặc gây hại tới lợi ích quốc gia.Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh việc nộp thuế chính là xuất phát điểm của tự do và đoàn kết. Ông sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng một đất nước nơi người dân tự hào vì nộp thuế cho Nhà nước.Văn phòng Tổng thống cho biết đây là lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc tham dự Lễ kỷ niệm Ngày của người nộp thuế sau 53 năm kể từ năm 1970. Điều này là nhằm bày tỏ sự biết ơn với những người dân đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế bất chấp các điều kiện khó khăn hiện nay do khủng hoảng chồng chất trên toàn cầu.Tham dự lễ kỷ niệm còn có 11 người được lựa chọn là những người đóng thuế gương mẫu, bao gồm nghệ sĩ, đại diện doanh nghiệp; 5 doanh nhân nhận danh hiệu người nộp thuế nhiều nhất.