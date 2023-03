Photo : YONHAP News

Cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ nửa đầu năm 2023 diễn ra trong vòng 11 ngày kể từ ngày 13/3, trong đó hai bên sẽ tiến hành diễn tập cơ động ngoài trời quy mô lớn trở lại sau 5 năm kể từ năm 2018.Mỗi năm, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đều tổ chức cuộc tập trận "Đại bàng non" (Foal Eagle) nhằm đề phòng trường hợp quân đội Bắc Triều Tiên xâm nhập vào hậu phương.Quân đội Hàn-Mỹ đã tổ chức họp báo tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận nửa đầu năm nay mang tên "Lá chắn tự do". Trong thời gian tập trận, cuộc diễn tập cơ động ngoài trời sẽ được mở rộng hơn so với quy mô của cuộc tập trận "Đại bàng non".Hai bên dự kiến sẽ tiến hành hơn 20 cuộc diễn tập như tập trận đổ bộ tác chiến đặc biệt liên quân mang tên "Ssangyong" (Song Long). Seoul và Washington đã quyết định đặt tên cho cuộc diễn tập cơ động lần này là "Lá chắn chiến binh".Mặc dù quân đội không tiết lộ, song liên quân hai nước Hàn-Mỹ lần này dự kiến cũng sẽ tiến hành tập trận của Nhóm tấn công tàu sân bay liên quân trong đó có huy động tàu sân bay của Mỹ, và tập trận cảnh báo tên lửa giữa ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Các cuộc tập trận nửa đầu năm trước đây của liên quân Hàn-Mỹ thường được chia làm hai phần, và nghỉ khoảng hai ngày giữa mỗi phần. Nhưng năm nay, hai bên sẽ tập trận liên tục không ngừng nghỉ trong suốt 11 ngày.Trưởng Phòng Truyền thông Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Seong-jun cho biết cuộc diễn tập cơ động ngoài trời "Lá chắn chiến binh" lần này thể hiện năng lực và quyết tâm của quân đội liên quân Hàn-Mỹ trong việc củng cố tư thế phòng vệ liên quân nhằm bảo vệ Hàn Quốc.Người đồng cấp thuộc Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc Issac Taylor nhấn mạnh cuộc tập trận mang tính chất phòng ngự lần này sẽ là cơ hội thể hiện được mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc.Mặc dù hai bên chưa tiến hành tập trận chính thức, nhưng quân đội Mỹ đã huy động máy bay ném bom chiến lược B-1B và máy bay tấn công không người lái MQ-9 tới bán đảo Hàn Quốc để tập trận với quân đội Hàn Quốc.Vấn đề đáng quan tâm hiện nay chính là phản ứng của Bắc Triều Tiên. Miền Bắc gần đây đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong và người phát ngôn Bộ Ngoại giao, tuyên bố sẽ đối phó một cách mạnh mẽ chưa từng có.