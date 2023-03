Quy mô lạm phát tại Hàn Quốc có xu hướng chững lại

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 6/3 đã công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 2/2023. Theo đó, giá tiêu dùng trong tháng 2 năm nay tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, quy mô lạm phát duy trì ở mức 5% trong 9 tháng qua kể từ sau tháng 5 năm ngoái đã giảm xuống khoảng 4% trong tháng 2.Nguyên nhân chủ yếu là do giá xăng dầu giảm. Giá dầu diesel và dầu hỏa vẫn tăng, trong khi giá xăng và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng cho ô tô giảm, khiến toàn bộ mức giá xăng dầu giảm khoảng 1% trong tháng 2. Sản phẩm chăn nuôi giảm 2%, chịu ảnh hưởng từ các sự kiện giảm giá tại chuỗi siêu thị lớn.Quan chức Cục Thống kê cho biết giá xăng dầu giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, ngành dịch vụ tư nhân như nhà hàng cũng tăng chậm lại, từ đó dẫn đến mức tăng giá tiêu dùng giảm.Mặt khác, giá điện, nước, gas tăng 28,4%, mức tăng lớn hơn tháng trước và cao kỷ lục từ sau khi bắt đầu thống kê hạng mục này vào năm 2010, do chi phí công cộng leo thang. Thực phẩm chế biến tăng 10,4%, cũng là mức cao nhất từ sau khi bắt đầu thống kê từ tháng 4/2009.Cục Thống kê phân tích mặc dù xu hướng tăng giá tiêu dùng đang chậm lại, song Hàn Quốc vẫn còn nhiều bất ổn từ việc Trung Quốc nối lại các hoạt động kinh tế.Chính phủ Hàn Quốc dự đoán tình hình lạm phát sẽ không nghiêm trọng hơn nếu không có tác động đặc biệt nào từ nước ngoài, và có kế hoạch sẽ giữ nguyên mức chi phí công cộng để bình ổn giá tiêu dùng.