Cán cân làn sóng văn hóa Hallyu của Hàn Quốc ghi nhận mức thặng dư cao kỷ lục

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/3 cho biết doanh thu trong lĩnh vực âm thanh, video và các ngành dịch vụ liên quan mà Hàn Quốc kiếm được trong năm 2022 là 1,72 tỷ USD, tăng mạnh 47,9% (1,15 tỷ USD) so với năm 2021.Trong khi đó, Hàn Quốc chỉ chi trả 467 triệu USD cho việc nhập khẩu nội dung văn hóa từ nước ngoài trong năm 2022, mức tăng nhẹ 9,7% (421 triệu USD) so với một năm trước đó.Theo đó, cán cân về âm thanh, video và ngành dịch vụ liên quan trong năm 2022 đạt thặng dư 1,235 tỷ USD, ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2006.Cán cân âm thanh, video và dịch vụ liên quan, hay còn gọi là cán cân làn sóng văn hóa Hallyu, là mức chênh lệch số tiền thu về từ nước ngoài và chi trả cho nước ngoài đối với các nội dung như chương trình truyền hình, phim điện ảnh, radio, nhạc kịch, nhạc số.Theo phân tích, ảnh hưởng từ sự bùng nổ làn sóng Hallyu tại Đông Nam Á và Trung Quốc đã đóng vai trò lớn với cho quy mô thặng dư cán cân Hallyu, đưa con số này từ 80 triệu USD vào năm 2014 lên 245 triệu USD trong năm 2015 và tăng mạnh thành 520 triệu USD vào năm 2016.Tuy nhiên, ​mức thặng dư đã liên tục giảm xuống lần lượt là 277 triệu USD, 291 triệu USD, 282 triệu USD trong ba năm từ 2017-2019, sau khi Bắc Kinh ban lệnh cấm nội dung liên quan đến làn sóng Hallyu để trả đũa việc Hàn Quốc và Mỹ nhất trí triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) vào năm 2016.Mức thặng dư cán cân Hallyu trở lại đà tăng mạnh với 730 triệu USD vào năm 2021 và 1,235 tỷ USD vào năm 2022.Lý do được cho là Hàn Quốc vẫn giữ nguyên mức nhập khẩu âm thanh, video và dịch vụ liên quan từ nước ngoài, song lại tăng mạnh xuất khẩu.Doanh thu từ việc xuất khẩu âm thanh, video và dịch vụ đạt 834 triệu USD vào năm 2019, giảm xuống 890 triệu trong năm 2020 và tăng trở lại lên 1,51 tỷ USD và 1,72 tỷ USD lần lượt trong năm 2021 và 2022.Một trong những "bàn đạp" tạo ra thặng dư là thành công của các nhóm nhạc như Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và Blackpink tại thị trường quốc tế, hay việc nội dung Hàn Quốc (K-contents) trở thành xu hướng nhờ mở rộng thị trường nền tảng dịch vụ phát video trực tuyến (OTT), trong đó phải kể đến những sê-ri phim chiếm vị trí cao trên nền tảng Netflix như "Trò chơi con mực" hay "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo".Theo dự đoán, quy mô thặng dư cán cân Hallyu sẽ còn tăng cao trong tương lai, do các doanh nghiệp quốc tế hiện đang ngỏ lời cho các tác phẩm phim truyền hình Hàn Quốc (K-drama) trên các nền tảng khác ngoài Netflix như Disney+, Apple TV+.