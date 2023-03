Khả năng cao Tổng thống Hàn Quốc sẽ gặp lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ trong thời gian gần

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 7/3 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hiện đang tích cực xem xét phương án đến thăm Nhật Bản để gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.Trước đó một ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc, một vấn đề nổi cộm giữa hai nước, và nhận được sự hưởng ứng từ Tokyo. Theo đó, Văn phòng Tổng thống bắt đầu cân nhắc cụ thể về chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc sau 4 năm.Báo chí Nhật Bản đã đưa tin về khả năng Tổng thống Yoon ghé thăm nước này vào khoảng từ ngày 16-17/3, tức sớm hơn một tuần so với thời điểm được Văn phòng Tổng thống đề cập ban đầu (hạ tuần tháng 3).Văn phòng Tổng thống cho biết hiện vẫn chưa bắt đầu thảo luận về cuộc họp thượng đỉnh, song đã phần nào cho thấy sự kỳ vọng vào lần nối lại hoạt động "ngoại giao con thoi" song phương qua các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo hai nước sau 12 năm.Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon còn dự định đến thăm Mỹ nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vào hạ tuần tháng 4.Được biết, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han hiện đang trong chuyến thăm thủ đô Washington từ ngày 5/3, nhằm đưa ra kết luận về thời điểm, hình thức và nghị sự của hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống hai nước Hàn-Mỹ.Ngoài ra, khả năng cao lãnh đạo ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ có cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra vào tháng 5 tại Hiroshima, Nhật Bản. Theo dự đoán, người đứng đầu ba nước sẽ đề ra một kết quả làm nổi bật mối quan hệ hợp tác ba bên tại đây.Trước đó, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã từng có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 6 và Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á (ASEAN) tại Phnom Penh, Campuchia vào tháng 11.Có ý kiến cho rằng ba nước sẽ tập trung vào hoạch định rõ ràng và tiến hành hợp tác ba bên do mâu thuẫn về vấn đề bồi thường nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến và quy định hạn chế xuất khẩu của Tokyo đối với Hàn Quốc đã phần nào được giải quyết.