Photo : YONHAP News

Theo số liệu thương mại từ Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, trong tháng 1 năm nay, kim ngạch nhập khẩu bia từ Nhật Bản đạt hơn 2 triệu USD, tăng 314,9% so với cùng kỳ năm trước.Đây là quy mô nhập khẩu cao kỷ lục trong vòng 3 năm 6 tháng kể từ sau tháng 7/2019 (4,3 triệu USD), thời điểm Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu sang Hàn Quốc nhằm đáp trả phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Quy chế này của Tokyo đã làm dấy lên cuộc vận động tẩy chay hàng hóa Nhật Bản tại Hàn Quốc.Quy mô nhập khẩu bia Nhật Bản từng đạt hơn 4 triệu USD vào tháng 7/2019, nhưng sau đó đã giảm xuống 223.000 USD vào tháng 8 cùng năm, rồi sau đó một tháng chỉ còn 6.000 USD.Tuy nhiên, sau khi cuộc vận động tẩy chay hàng hóa Nhật Bản nguội dần, tới tháng 3 năm ngoái, nhập khẩu bia Nhật Bản tăng trở lại lên 1,5 triệu USD, khôi phục lại ngưỡng 1 triệu USD kể từ sau động thái siết chặt quy chế xuất khẩu của Tokyo. Tháng 1 năm nay, quy mô nhập khẩu bia từ Nhật Bản vượt ngưỡng 2 triệu USD.Theo số liệu từ Cơ quan giám sát tài chính (FSC), doanh thu của công ty FRL Korea, đơn vị vận hành thương hiệu thời trang Uniqlo của Nhật Bản tại Hàn Quốc, trong năm 2021 (tính từ tháng 9/2021 tới tháng 8/2022) đạt 704,3 tỷ won (542,1 triệu USD), tăng 20,9% so với năm trước. Lợi nhuận kinh doanh đạt 114,8 tỷ won (88,3 triệu USD), tăng 116,8%.Theo Hiệp hội ô tô nhập khẩu Hàn Quốc, trong tháng trước, có 1.344 xe và 695 xe ô tô thuộc thương hiệu Lexus và Toyota của Nhật Bản được đăng ký trong nước, tăng lần lượt 183% và 149% so với cùng kỳ năm ngoái (474 xe và 279 xe).