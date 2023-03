Chi phí giáo dục tư nhân của học sinh Hàn Quốc năm 2022 tăng vọt sau giãn cách xã hội

Photo : YONHAP News

Tổng chi phí và tỷ lệ tham gia giáo dục tư nhân tại Hàn Quốc tăng vọt trong năm 2022, sau khi Chính phủ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp giãn cách xã hội.Theo kết quả khảo sát do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố vào ngày 7/3, tổng chi phí mà các bậc phụ huynh Hàn Quốc phải trả cho giáo dục tư nhân của con cái mình là 26.000 tỷ won (20,03 tỷ USD), tăng 2.500 tỷ won (1,9 tỷ USD) so với một năm trước đó, mức cao nhất kể từ sau khi bắt đầu thống kê vào năm 2007.Chi phí giáo dục tư nhân ở cả ba cấp học đều tăng so với năm 2021, cụ thể ở trường tiểu học là 11.900 tỷ won (9,2 tỷ USD), trung học cơ sở là 7.100 tỷ won (5,5 tỷ USD), trung học phổ thông là 7.000 tỷ won (5,4 tỷ USD).Được biết, cứ 10 học sinh thì có 8 em đi học thêm ở các cơ sở giáo dục tư thục, tỷ lệ tham gia giáo dục tư ở học sinh tiểu học đạt mức cao nhất (85,2%). Thời gian học thêm là trên 7 giờ/tuần, tăng 30 phút so với một năm trước đó.Chi phí giáo dục tư nhân bình quân hàng tháng của mỗi học sinh là 410.000 won (315,7 USD). Đặc biệt, học sinh trung học phổ thông chi trả nhiều tiền nhất với 460.000 won (354,3 USD). Mặt khác, chi phí giáo dục tư bình quân ở học sinh tiểu học có mức tăng lớn nhất là 13,4%.Thu nhập của phụ huynh càng cao thì chi tiêu cho giáo dục tư của con cái càng lớn. Đối với các hộ gia đình có thu nhập dưới 3 triệu won (2.310 USD)/tháng, chi phí giáo dục tư chưa đến 180.000 won (138,6 USD), trong khi các phụ huynh có thu nhập trên 8 triệu won (6.160 USD)/tháng thì chi tận 650.000 won (500,6 USD) cho con em mình.Xét theo từng khu vực, chi tiêu bình quân hàng tháng của học sinh tại thủ đô Seoul là trên 700.000 won (539 USD), nhiều hơn các thành phố vừa và nhỏ 200.000 won (154 USD).Tổng chi phí đổ vào các chương trình học thêm sau giờ học chính quy trong năm 2022 là 688,6 tỷ won (530,3 triệu USD), tăng hơn 55% so với năm 2021. Tỷ lệ tham gia là 36,2%.