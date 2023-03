GNI bình quân đầu người năm 2022 của Hàn Quốc giảm 7,7% so với năm 2021

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/3 cho biết Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc trong quý IV năm 2022 là 32.661 USD, giảm 7,7% so với năm 2021 (35.373 USD). Tuy nhiên, nếu tính theo tiền won thì là 42,22 triệu won, cao hơn năm trước đó 4,3%.BOK giải thích tỷ giá hối đoái won-USD bình quân năm ngoái nhảy vọt tận 12,9%, trong khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa giảm 8,1%, khiến GNI thực tế trên đầu người tính theo USD giảm, nhưng GDP danh nghĩa tính theo won lại tăng 3,8%.Hiện Liên hợp quốc và Ngân hàng thế giới (WB) chưa công bố thứ hạng các quốc gia trên thế giới theo tiêu chuẩn như trên, song xét theo thống kê của Chính phủ và Ngân hàng trung ương các nước thì GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc thấp hơn Đài Loan (33.565 USD). Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm Seoul bị Đài Bắc vượt mặt kể từ sau năm 2002.GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc lần đầu đạt ngưỡng 30.000 USD vào năm 2017 với 31.734 USD, sau đó tăng lên 33.564 USD vào năm 2018, rồi giảm xuống lần lượt là 32.204 USD và 32.038 USD trong năm 2019 và 2020.Mức GNI tăng trở lại vào năm 2021 với 35.373 USD, do nền kinh tế hồi phục sau những ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và tỷ giá hối đoái won-USD bình quân rớt xuống 3%, song đã giảm trở lại vào năm ngoái do đồng won hạ giá nhanh chóng.Chỉ số giảm phát GDP (GDP danh nghĩa chia GDP thực tế), phản ánh tốc độ tăng giá của hàng hóa, tăng 1,2% so với năm 2021.Tỷ lệ tăng trưởng GDP dự kiến của Hàn Quốc năm 2022 đạt 2,6%, giống với báo cáo của BOK hồi tháng 1 năm nay, tỷ lệ tăng trưởng của quý IV cũng giữ nguyên là -0,4%. Tiêu dùng tư nhân trong quý IV là -0,6%, tiêu dùng của Chính phủ đạt 2,9%, giảm 0,2% so với báo cáo.Trong khi đó, đầu tư thiết bị đạt 2,7%, xuất khẩu giảm 4,6%, nhập khẩu là -3,7%, tăng lần lượt 0,4%, 1,2%, 0,9% so với đợt báo cáo của BOK vào tháng 1.Xét theo từng ngành nghề, tỷ lệ tăng trưởng của ngành chế tạo là -4,4%, ngành xây dựng là 2,1%, dịch vụ đạt 0,9%, nông lâm ngư nghiệp 1,2%.