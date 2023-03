Tổng thống Hàn Quốc dự kiến thăm Mỹ vào cuối tháng 4

Photo : YONHAP News

Theo Nhà Trắng Mỹ và Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ có chuyến thăm đến Mỹ vào ngày 26/4, nhân dịp năm nay là năm kỷ niệm 70 năm thành lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden.Cố vấn Quảng bá thuộc Văn phòng Tổng thống Kim Eun-hye giải thích hai bên sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh, tiệc tối cấp nhà nước cùng nhiều lịch trình đa dạng khác, nhằm chúc mừng thành quả mà liên minh Hàn-Mỹ đã tích lũy trong 70 năm qua và thảo luận mật thiết về việc phương hướng phát triển mối quan hệ đồng minh trong tương lai, cụ thể là trong các lĩnh vực như tư thế phòng vệ liên quân và răn đe mở rộng, công nghệ hiện đại tương lai và an ninh kinh tế, giao lưu văn hóa, nhân sự, các bài toàn thách thức trong khu vực và quốc tế.Bà Kim còn bày tỏ kỳ vọng rằng chuyến thăm này sẽ thúc đẩy mối quan hệ Seoul và Washington ngày càng phát triển theo hướng năng động hơn để đối phó với tình hình quốc tế đang thay đổi đột ngột và sự thiếu chắc chắn về tương lai, tạo ra một liên minh mạnh mẽ và chủ động.Về phần mình, phát ngôn viên Nhà Trắng Mỹ Karine Jean-Pierre ngày 7/3 (giờ địa phương) cho biết cuộc gặp lần này đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Hàn-Mỹ nhằm tăng cường hòa bình và an ninh hai nước, cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn thế giới.Được biết, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống hai nước lần này sẽ là lần thứ ba, sau hai lần hội đàm trước đó là vào tháng 5 năm ngoái khi Tổng thống Biden ghé thăm Hàn Quốc ngay sau lần nhậm chức của Tổng thống Yoon và tháng 11 cùng năm bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á (ASEAN) tại Phnom Penh, Campuchia.Kế hoạch cho chuyến thăm cấp Nhà nước vào hạ tuần tháng 4 đã được hai nước xúc tiến từ trước, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han hiện đang ở thăm Mỹ để điều chỉnh lịch trình chính thức.Trong các chuyến viếng thăm thì chuyến thăm cấp Nhà nước có các sự kiện tiếp đãi long trọng nhất. Ngoài hội nghị thượng đỉnh sẽ có các sự kiện như lễ duyệt binh, tiệc chào mừng chính thức, bắn đại bác chào mừng, tiệc chiêu đãi, tiệc chia tay có sự tham gia của quan chức cấp cao. Ngoài ra, khách viếng thăm được bố trí nơi ở tại nhà khách Blair House.Được biết, Tổng thống Yoon cũng đang xúc tiến thực hiện bài diễn thuyết tại Quốc hội Mỹ. Seoul hiện đang thảo luận với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy về vấn đề này.Trong 6 lần ghé thăm Mỹ trước đó, các cựu Tổng thống Hàn Quốc tiền nhiệm đã có 5 lần diễn thuyết chung tại Thượng-Hạ viện Quốc hội Mỹ.