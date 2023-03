Chi tiêu mua xổ số ở hộ gia đình thu nhập thấp tại Hàn Quốc tăng 27% năm 2022

Photo : YONHAP News

Theo số liệu trên Cổng thống kê quốc gia của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, trong năm ngoái, hộ gia đình trên một thành viên toàn quốc chi tiêu trung bình 703 won (0,5 USD)/tháng để mua xổ số, tăng 1,4% so với một năm trước.Nếu bao gồm cả những hộ gia đình hoàn toàn không mua xổ số thì giá trị bình quân sẽ có sự thay đổi, nhưng nhìn chung đây vẫn là một chỉ số có thể dùng để so sánh về sự tăng hoặc giảm so với năm trước.Chi tiêu mua xổ số của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất tăng 27,4%, mức tăng cao nhất. Trong cùng khoảng thời gian này, chi tiêu mua xổ số của nhóm 20% hộ gia đình thu nhập cao nhất tăng 7%. Nếu xét tới chi tiêu thực tế phản ánh mức tăng giá tiêu dùng, thì chênh lệch giữa hai nhóm hộ gia đình này càng nới rộng hơn, của nhóm 20% hộ gia đình thu nhập thấp tăng 21,2%, còn của hộ gia đình thu nhập cao chỉ tăng 1,8%. Chi tiêu mua cổ phiếu của toàn bộ hộ gia đình sau khi phản ánh lạm phát thì lại giảm 3,5% so với một năm trước.Doanh thu bán xổ số đang liên tục xác lập mức cao kỷ lục qua các năm. Trong năm ngoái, doanh thu xổ số đạt 6.429,2 tỷ won (4,88 tỷ USD), tăng 7,6%, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 6.000 tỷ won.Mặt khác, trong những người trưởng thành trên 19 tuổi, số người từng mua xổ số trong một năm trở lại đây đạt 56,5%.