Quan chức an ninh Hàn-Mỹ thảo luận hạng mục chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ tháng 4 của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng ngày 7/3 (giờ địa phương) đã ra thông cáo báo chí, cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han đã có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tại Washington vào cùng ngày.Quan chức an ninh hai nước đã thảo luận về các hạng mục cần chuẩn bị trước thềm chuyến thăm Mỹ cấp Nhà nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 26/4 tới, nhằm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và làm sâu sắc hơn mối quan hệ này.Ông Sullivan hoan nghênh việc Chính phủ Hàn Quốc gần đây công bố giải pháp để bên thứ ba chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến là một "bước đột phá lịch sử", mở ra cánh cửa tăng cường hợp tác giữa hai nước đồng minh quan trọng của Mỹ.Tiếp đó, Nhà Trắng cho biết quan chức hai bên đã trao đổi về phương án tăng cường hợp tác an ninh nhằm đối phó với những mối uy hiếp đang thay đổi tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Sullivan tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc huy động mọi phương tiện phòng thủ để hỗ trợ phòng thủ cho Seoul, đặc biệt là răn đe mở rộng với Bắc Triều Tiên.Cố vấn an ninh Mỹ lên án các hành vi gây cản trở an ninh của Bắc Triều tiên, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải cùng đồng hành trong việc ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, đe dọa an ninh khu vực. Hai bên cũng trao đổi về phương án hỗ trợ Ukraine, lên án cuộc tấn công quân sự của Nga.Hai quan chức đồng tình cần tiếp tục phối hợp để bảo vệ vững chắc hơn nữa ưu thế về mặt công nghệ của hai nước, vì sự thịnh vượng bền vững của các đồng minh và đối tác; đối phó với vấn đề chuỗi cung ứng sự suy yếu của mạng lưới an ninh mạng.