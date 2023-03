Seoul dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý an toàn và phòng chống sự cố trung ương ngày 8/3 công bố quyết định dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch COVID-19 còn lại đang áp dụng với người nhập cảnh từ Trung Quốc, Hong Kong và Macao.Theo đó, từ cuối tuần này, người nhập cảnh từ ba nơi trên sẽ không phải xét nghiệm trước khi nhập cảnh và nhập thông tin vào Hệ thống nhập trước thông tin kiểm dịch (Q-code).Ủy ban giải thích đã hơn một tháng sau kỳ nghỉ xuân, tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc vẫn duy trì ổn định, trong và ngoài nước này cũng không phát sinh biến thể mới đáng lo ngại. Theo đó, Ủy ban nhận định tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã được kiểm soát ổn định.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc đã giảm từ 40.475.000 ca trong tuần thứ 4 tháng 12 năm ngoái xuống 77.000 ca trong tuần thứ 4 tháng 2 năm nay.Hàn Quốc đã dỡ bỏ xét nghiệm sau khi nhập cảnh với hành khách xuất phát từ Trung Quốc từ ngày 1/3. Tỷ lệ người nhập cảnh dương tính với COVID-19 trong ba ngày trước đó (26-28/2) chỉ dừng ở mức 0,7%.Mặt khác, tại cuộc họp cùng ngày, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết sẽ công bố kế hoạch đối phó trung và dài hạn với dịch bệnh truyền nhiễm chủng mới vào đầu tháng 5 tới. Kế hoạch này gồm các hạng mục mà các ban ngành hữu quan phải chuẩn bị để đảm bảo năng lực đối phó nhanh chóng và kiểm soát một cách ổn định khi phát sinh dịch truyền nhiễm chủng mới, dựa trên đánh giá một cách kỹ lưỡng về quá trình đối phó với dịch COVID-19 suốt ba năm qua.Theo số liệu từ Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương, trong tuần đầu tháng 3, số ca mắc mới COVID-19 là 65.539 ca, giảm 7% so với một tuần trước đó. Số ca nặng bình quân ngày là 150 ca. Số ca tử vong là 11 người. Hệ số lây nhiễm là 0,93, 9 tuần liên tiếp dưới 1.Cơ quan phòng dịch đánh giá mức độ rủi ro dịch COVID-19 tại các địa phương trên toàn quốc ở mức "thấp" trong tuần đầu tháng 3.