KDI nhận định nền kinh tế Hàn Quốc vẫn tiếp tục đình trệ

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 8/3 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 3", trong đó phân tích kinh tế Hàn Quốc gần đây tiếp tục đình trệ do xuất khẩu bị co hẹp, tiêu thụ nội địa chững lại.Lần này, KDI tiếp tục duy trì nhận định tương tự tháng trước là "kinh tế đang đình trệ nghiêm trọng hơn", mang ý nghĩa là nền kinh tế không xấu đi, nhưng cũng không tốt lên.Viện nghiên cứu nhận định ngành chế tạo tiếp tục bị co hẹp do xuất khẩu trì trệ. Trong tháng 2, xuất khẩu giảm 7,5% so với tháng trước do số ngày làm việc ít hơn, nhưng bình quân xuất khẩu theo ngày vẫn duy trì ở mức tương tự. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 47,7%, trầm trọng hơn tháng trước (giảm 43,2%). Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 31,1%.KDI nhận định ngành chế tạo vẫn có dấu hiệu co hẹp, tập trung ở lĩnh vực chíp bán dẫn, do sản xuất giảm, tồn kho tăng vọt. Do sự đình trệ ngành chế tạo, đầu tư thiết bị giảm, xu hướng tăng tuyển dụng chững lại. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 2 đạt 90,2 điểm, dưới ngưỡng chuẩn 100 điểm.Số người có việc làm trong tháng 1 tăng 411.000 người, thấp hơn mức tăng tháng trước là 509.000 người. Đầu tư thiết bị tháng 1 giảm 3,9%.Chỉ số tâm lý ngành dịch vụ được cải thiện do tâm lý kỳ vọng về sự hồi phục nền kinh tế sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn đang bị co hẹp, các chỉ số kinh tế thực vẫn đình trệ, nên KDI nhận định hiện tại, việc Bắc Kinh mở cửa trở lại vẫn chưa tác động tích cực tới nền kinh tế thực.