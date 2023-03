55,9% cử tri đánh giá tiêu cực về một năm cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : KBS News

Nhân dịp tròn một năm ngày Hàn Quốc tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống thứ XX, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 9/3 công bố kết quả thăm dò ý kiến, cho thấy 55,9% người dân tham gia trả lời câu hỏi đã đánh giá không tốt về quá trình điều hành quốc gia trong một năm qua của Tổng thống Yoon Suk-yeol, chỉ có 40,4% ý kiến ủng hộ.Tỷ lệ không ủng hộ ông Yoon xấp xỉ so với hai tháng trước, nhưng tỷ lệ ủng hộ tăng 4,1%, lần đầu tiên đạt mức 40% kể từ sau lần thăm dò của KBS nhân kỷ niệm 100 ngày Tổng thống nhậm chức.Trong số những người trả lời ủng hộ Tổng thống, 40,8% chọn lý do là Tổng thống đã xúc tiến cải cách lao động. Ngược lại, trong số những cử tri không ủng hộ, các lý do chính được đưa ra như Tổng thống thiếu đối sách kinh tế, dân sinh, thiên vị nhân sự thân cận và thiếu sót trong kiểm chứng nhân sự.52,6% người tham gia trả lời cho rằng Tổng thống sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm kỳ còn lại, giảm 7,3%; 44,2% tin tưởng ông Yoon sẽ kết thúc thành công nhiệm kỳ, tăng 6,6%.Về "giá trị công bằng" mà Tổng thống nhấn mạnh từ thời tranh cử Tổng thống, 54% người dân cho rằng ông Yoon chưa thực hiện được, 42,5% đánh giá Tổng thống đang trong quá trình thực hiện. Mặc dù số ý kiến tiêu cực cao hơn, nhưng chênh lệch giữa hai ý kiến đã được thu hẹp so với kết quả thăm dò hồi tháng 8 năm ngoái.68,5% cử tri cho rằng ông Yoon can thiệp vào quá trình thành lập ban lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân. Tỷ lệ này ở tầng lớp cử tri ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân là 56,2%.52,1% người trả lời việc Quốc hội phủ quyết dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung là một quyết định sai lầm, 39,3% cho rằng đây là một quyết định đúng đắn.Có 53,9% người dân cho rằng cuộc điều tra của Viện Kiểm sát nhắm vào ông Lee là một cuộc điều tra tội phạm chính đáng, nhiều hơn 13% so với ý kiến cho rằng cuộc điều tra này mang tính chất "trả đũa chính trị". 53,8% người dân trả lời rằng ông Lee Jae-myung phải rút khỏi vị trí Chủ tịch, 40,7% cho rằng ông này không cần từ chức.Về cuộc Tổng tuyển cử tháng 4 năm sau, 48,1% cử tri cho rằng phải tiếp sức cho đảng đối lập để kiềm chế Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol, 42,9% nêu ý kiến phải ủng hộ đảng cầm quyền để hỗ trợ Chính phủ đương nhiệm.Trong cuộc thăm dò lần này, tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân đạt 36,7% (tăng 3,5%), đảng Dân chủ đồng hành đạt 33,3% (giảm 1,7%), đảng Công lý có 4,3%. Và 21,3% cử tri không ủng hộ đảng nào.Kết quả thăm dò lần này được KBS ủy thác cho cơ quan thăm dò dư luận Hankook Research tiến hành với 1.000 nam nữ độ tuổi trưởng thành trên toàn quốc, tiến hành trong vòng ba ngày từ 5/3 theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của KBS.