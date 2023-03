Seoul sẽ quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng vào tuần sau

Photo : YONHAP News

Hầu hết người dân khi đến mua sắm tại siêu thị ở Hàn Quốc đều phải đeo khẩu trang, và chỉ tháo khẩu trong trong phút chốc khi dùng thử các món ăn.Một người dân ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, cho biết vẫn giữ suy nghĩ rằng nên đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Kể cả học sinh mẫu giáo và tiểu học cũng vẫn đeo khẩu trang khi đến trường.Mặc dù Chính phủ Seoul đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở các địa điểm là không gian kín, chỉ ngoại trừ phương tiện giao thông công cộng hay cơ quan y tế và các cơ sở dễ lây lan dịch COVID-19, song hầu hết người dân vẫn tự giác đeo khẩu trang khi ở các không gian kín.Trưởng Nhóm quản lý tình hình Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca mắc COVID-19 đang duy trì xu hướng giảm 9 tuần liên tiếp. Làn sóng lây nhiễm trong mùa đông đã chững lại phần nào và bước vào giai đoạn ổn định.Trước tình hình này, Chính phủ hiện đang thảo luận phương án trước mắt là sẽ ngừng quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng, trong số các biện pháp phòng dịch còn đang được áp dụng.Động thái này khác với lập trường trước đây của Chính phủ là sẽ nới lỏng thêm biện pháp phòng dịch sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với dịch COVID-19.Quan chức thuộc Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia cho biết trong cuộc họp ngày 7/3 vừa qua, Ủy ban này đã yêu cầu Chính phủ trước mắt nên dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng.Một quan chức khác cũng cho biết mặc dù cuộc họp chưa đi đến kết luận, song có nhiều ủy viên bày tỏ ý kiến rằng có thể dỡ bỏ toàn bộ quy định đeo khẩu trang ở tất cả các địa điểm, chứ không chỉ riêng đối với phương tiện công cộng.Tuy nhiên, số ca mắc mới COVID-19 đã ngày thứ 6 liên tiếp tăng so với một tuần trước. Xu hướng ca nhiễm mới trong tuần này sẽ tác động đến quyết định của Chính phủ.Tính đến 0 giờ ngày 9/3, Hàn Quốc ghi nhận 10.890 ca nhiễm COVID-19, tăng 1.908 ca so với một ngày trước. Số ca nhiễm lũy kế từ đầu dịch là hơn 30,6 triệu người. Trong số ca mắc mới, có 145 ca trong tình trạng nặng phải nhập viện điều trị, tăng 4 ca so với ngày hôm trước.