Quốc tế Truyền thông Trung Quốc liên tiếp tỏ thái độ gay gắt về vấn đề nội bộ Hàn Quốc

Thời báo Hoàn cầu, phụ trương của báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 9/3 đăng tải bài viết chỉ trích việc Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ đẩy nhanh tham gia vào cơ chế "QUAD" (gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ) do Washington khởi xướng. Bài báo viết rằng Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đang tự buộc chặt mình vào đoàn tàu của Mỹ, mất đi tính độc lập về mặt chính trị.



Đây là bài báo của tác giả Lữ Siêu, một chuyên gia về bán đảo Hàn Quốc thuộc Viện Khoa học xã hội tỉnh Liêu Ninh. Bài viết cho rằng con đường đồng minh quân sự Hàn-Mỹ-Nhật là một con đường "nguy hiểm", không chỉ đối với hòa bình và ổn định khu vực mà còn đối với cả an ninh và kinh tế Hàn Quốc. Các nước Ấn Độ-Thái Bình Dương phải cảnh giác trước khả năng về hành vi thông đồng giữa các nước đồng minh của Mỹ. Bài viết công khai thể hiện thái độ thù địch, nhắc đến cả vấn đề an ninh và kinh tế của Hàn Quốc khi tham gia QUAD.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thì gọi QUAD là một "nhóm nhỏ khép kín và độc quyền", nhấn mạnh Bắc Kinh mong muốn một con đường giúp ích cho sự hòa bình và ổn định khu vực, cũng như cho an ninh và sự tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực, hy vọng các quốc gia liên quan không kích động đối đầu.



Mặt khác, báo Tân Kinh thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 8/3 chỉ trích giải pháp của Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, cho rằng giải pháp này là kết quả từ sức ép của Mỹ. Sau khi đưa ra giải pháp này, Chính phủ Hàn Quốc có cơ hội tăng cường hợp tác ở lĩnh vực quân sự với Nhật Bản. Đây cũng chính là điều mà Mỹ mong muốn, làm gia tăng bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc. Nội dung này cho thấy Bắc Kinh coi việc hai nước Hàn-Nhật giải quyết vấn đề lịch sử là giúp loại bỏ rào cản trong phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, phù hợp với lợi ích của Mỹ, rốt cuộc sẽ góp phần kìm hãm Trung Quốc.



Ấn bản tiếng Anh Global Times của Thời báo Hoàn cầu cũng bình luận tương tự, cho rằng việc Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol tích cực cải thiện quan hệ với Nhật Bản là dưới sức ép gay gắt từ Mỹ. Điều này làm người dân Hàn Quốc thất vọng, rốt cuộc gây hại tới hình ảnh và lợi ích quốc gia của chính Hàn Quốc.



Trước đó, tờ báo này từng chỉ trích bài phát biểu nhân kỷ niệm Phong trào vận động độc lập 1/3 của Tổng thống Yoon Suk-yeol, gọi Nhật Bản là "đối tác" của Hàn Quốc, nói rằng Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đang trong trạng thái "mộng du" về chính sách ngoại giao.