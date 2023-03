Photo : YONHAP News

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong trong một sự kiện kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ do Viện nghiên cứu kinh tế Hàn-Mỹ tổ chức vào ngày 9/3 (giờ địa phương) nhận định giải pháp của Chính phủ Seoul về việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến không chỉ có ý nghĩa to lớn với mối quan hệ Hàn-Nhật, mà còn có ý nghĩa với cả mối quan hệ Hàn-Mỹ.Theo ông Cho, quyết định của Chính phủ Hàn Quốc không chỉ liên quan tới Seoul và Tokyo, mà còn liên quan tới mối quan hệ giữa Hàn Quốc với Mỹ cũng như mong muốn duy trì trật tự khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và thế giới dựa trên các quy phạm. Phương án trên sẽ tạo cơ hội cho hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật trong tương lai, giúp mang lại những thành quả tích cực hơn.Đại sứ Cho Tae-yong giải thích rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol và Chính phủ đang cố gắng tiếp cận vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến dựa trên quan điểm chiến lược, hướng tới tương lai rộng mở hơn nữa, chứ không phải dựa trên quan điểm về mặt chính trị.Ông Cho đánh giá Chính phủ Seoul đã chủ động phát huy vai trò lãnh đạo, thay vì tiếp tục đàm phán với phía Tokyo, để đưa ra quyết định phù hợp với lợi ích của quốc gia. Việc tiếp cận với Nhật Bản mà không bị ràng buộc bởi các vấn đề trong quá khứ hay bằng nhận thức của bên bị hại, là vô cùng quan trọng. Do vậy, Tổng thống Yoon có vẻ đã ra quyết định trên với nỗ lực đối xử với Nhật Bản trên quan điểm hướng tới tương lai, và nhằm xác định lợi ích trọng tâm của Hàn Quốc trong mối quan hệ với Nhật Bản.Cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris cũng tham dự sự kiện trên, đưa ra đánh giá tích cực về việc lãnh đạo Hàn-Nhật đã phát huy năng lực chính trị vì tương lai của hai nước.