Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Duk-geun hiện đang trong chuyến thăm Mỹ đã có cuộc gặp gỡ với phóng viên trong ngày 9/3 (giờ địa phương).Chánh Văn phòng Ahn cho biết đã truyền đạt với phía Mỹ lập trường rằng Washington không nên đưa ra yêu cầu quá mức có thể gây trở ngại đến việc tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ sau khi chi trả cho các doanh nghiệp tiền trợ cấp đầu tư chíp bán dẫn. Do đó, Mỹ cần chi trả trợ cấp sau khi đã thảo luận kỹ với các doanh nghiệp, dưới nguyên tắc không làm gia tăng bất ổn cho doanh nghiệp, không can thiệp quá mức vào việc kinh doanh của doanh nghiệp và không làm gia tăng chi phí đầu tư vào Mỹ.Ông Ahn nhấn mạnh với Washington rằng bất ổn gia tăng sẽ ảnh hưởng tới việc đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Mỹ, cũng như tác động xấu tới hợp tác Hàn-Mỹ về chuỗi cung ứng chíp bán dẫn.Đáp lại, Mỹ khẳng định Hàn Quốc là một đối tác hợp tác quan trọng nhất trong lĩnh vực chíp bán dẫn. Washington sẽ thảo luận chặt chẽ với Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình tiến hành thủ tục đăng ký nhận trợ cấp căn cứ theo Luật chíp bán dẫn và khoa học.Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng Ahn cũng đề nghị Washington phản ánh đầy đủ những nội dung đã thảo luận với doanh nghiệp và Chính phủ Seoul từ nửa cuối năm ngoái về biện pháp an toàn nhằm ngăn chặn khoản tiền hỗ trợ của Mỹ chảy sang Trung Quốc, dự kiến sẽ được Mỹ công bố trong tháng này. Phía Washington cho biết sẽ tích cực trao đổi và thảo luận chặt chẽ về vấn đề này trong thời gian tới.Mặt khác, ông Ahn một lần nữa yêu cầu Mỹ phản ánh tối đa lập trường của Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc vào các quy định chi tiết về phụ tùng pin và khoáng sản quan trọng, liên quan tới Luật giảm lạm phát.Về hạn ngạch nhập khẩu sản phẩm thép xuất xứ Hàn Quốc, Chánh Văn phòng Ahn nhấn mạnh các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ cần đảm bảo tối đa số lượng thép cần thiết.Trong ngày 10/3, Chánh Văn phòng Ahn dự kiến sẽ gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Don Graves.