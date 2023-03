Người nước ngoài dành thời gian cho truyện tranh mạng nhiều nhất trong số các nội dung Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan Chấn hưng giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) ngày 10/3 đã công bố kết quả khảo sát trực tuyến về thực trạng làn sóng văn hóa Hallyu ở nước ngoài năm 2023, đối với 25.000 người đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.Số mẫu khảo sát nhiều gấp ba và quốc gia khảo sát cũng nhiều hơn 8 nước so với năm ngoái.Theo đó, lĩnh vực chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong tiêu thụ các nội dung văn hóa Hàn Quốc là truyện tranh mạng (webtoon) và làm đẹp, đều chiếm 28,6%; theo sau đó là phim truyền hình 28,5%, chương trình giải trí 27,6%.Bình quân thời gian dành để đọc truyện tranh mạng là 16,1 tiếng, vượt qua mức bình quân của thời gian dành cho các nội dung Hàn Quốc (K-Contents) là 15,2%. Thời gian bình quân dành cho webtoon của ba năm gần đây đã đạt tỷ lệ tăng trưởng rõ rệt với 20,9%.Tuy nhiên, thời gian dành cho các lĩnh vực khác lại giảm từ 1,1% đến 3,1%. Nguyên nhân được phân tích là do dịch COVID-19 lắng xuống khiến các hoạt động ngoài trời gia tăng, và các hiệu ứng như bộ phim "Trò chơi con mực" hồi năm 2021 cũng không nhiều.Về hình ảnh liên tưởng đến khi nhắc tới Hàn Quốc, có 14,3% trả lời là âm nhạc K-pop, 6 năm liên tiếp giữ vững vị trí số 1. Tiếp đến là món ăn Hàn Quốc (13,2%), ngôi sao Hàn Quốc (7,4%), phim truyền hình (6,6%), sản phẩm và nhãn hàng công nghệ thông tin (5,6%).Về trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, 72,3% cho biết đã thử món ăn Hàn Quốc, xem phim điện ảnh là 67,7%, nghe nhạc là 63,2%, và xem phim truyền hình là 61,2%. Tỷ lệ này ở các nước châu Á đều cao hơn mức bình quân, trong khi ở Mỹ thì ngang ngửa mức bình quân và nhiều nước ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi lại thấp hơn mức bình quân.Hầu hết người nước xem các nội dung Hàn Quốc thông qua trang mạng trực tuyến và các nền tảng trên điện thoại thông minh, chiếm tỷ lệ 85%, vượt hơn so với tỷ lệ 40% của năm 2016.Có 60,3% người tham gia khảo sát cho biết đã đổi sang nhận thức "tích cực" về Hàn Quốc sau khi trải nghiệm K-Contents. Chỉ có 4,9% là có ý kiến ngược lại.57,1% ý kiến trả lời các nội dung Hàn Quốc đã ảnh hướng đến xu hướng mua và sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của xứ sở kimchi.Kết quả khảo sát cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan Chấn hưng giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc.