Bắc Kinh liên tiếp cảnh báo an ninh Hàn Quốc sẽ bị đe dọa nếu Seoul tham gia QUAD

Photo : YONHAP News

Trung Quốc hiện đang liên tiếp bày tỏ phản đối về ý định của Hàn Quốc về việc tham gia vào cơ chế thảo luận về vấn đề an ninh "QUAD" gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia do Washington dẫn dắt.Tại Hội nghị Ngoại trưởng QUAD diễn ra trong tuần trước, dù Chính phủ Seoul không trực tiếp tham gia, mà chỉ để ngỏ ý định tham gia vào nhóm làm việc, bước chuẩn bị trước cho hội nghị, nhưng Bắc Kinh vẫn tỏ thái độ tức giận.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong buổi họp báo ngày 8/3 gọi cơ chế QUAD chỉ là "nhóm nhỏ khép kín và độc quyền". Bà Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh mong muốn một con đường giúp ích cho hòa bình và ổn định khu vực, cũng như cho an ninh và sự tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia, hy vọng các nước liên quan không kích động đối đầu.Truyền thông Trung Quốc cũng đồng loạt đưa tin chỉ trích. Thời báo Hoàn cầu, phụ trương của báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, lên án mạnh mẽ việc Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đang buộc chặt mình vào đoàn tàu của Mỹ, dần đánh mất đi tính độc lập về mặt chính trị.Tờ báo còn dẫn lời một chuyên gia về vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc, cảnh báo rằng con đường của đồng minh quân sự ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ đe dọa nghiêm trọng tới an ninh và kinh tế của Hàn Quốc.Nhiều ý kiến tại Trung Quốc đang nhận định rằng cơ chế QUAD đang gia tăng tầm ảnh hưởng quân sự trong khu vực như tiến hành các cuộc tập trận chung. Do đó, đây không phải là một cơ chế thảo luận về vấn đề an ninh, mà là một "đồng minh quân sự" chống đối với Bắc Kinh.Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng đưa tin chỉ trích giải pháp của Chính phủ Hàn Quốc về bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong Thế chiến II là một "giao dịch chính trị".Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh về việc hợp tác với QUAD ở các lĩnh vực mà Seoul nắm thế mạnh như công nghệ mới, y tế và biến đổi khí hậu.Nhiều ý kiến cho rằng nếu các mâu thuẫn nổi cộm giữa hai nước Hàn-Nhật về các vấn đề trong quá khứ không còn nữa, thì tầm ảnh hưởng của Mỹ sẽ được mở rộng hơn, và cuối cùng là tiến đến kìm hãm Trung Quốc.