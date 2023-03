Hàn Quốc chính thức dỡ bỏ mọi quy định kiểm dịch với hành khách nhập cảnh xuất phát từ Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 8/3 đã quyết định dỡ bỏ quy định bắt buộc người nhập cảnh từ Trung Quốc, Hong Kong, Macao xét nghiệm COVID-19 trước khi xuất cảnh, và cũng dỡ bỏ bắt buộc nhập thông tin lên Hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch (Q-code) kể từ ngày 11/3.Lý do là vì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc vẫn trong xu hướng ổn định trong vòng hơn một tháng qua kể từ sau dịp Tết Nguyên đán và cũng không phát hiện thêm biến thể mới nào từ xét nghiệm khuếch đại gen (PCR).Từ ngày 2/1 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã siết chặt quy định kiểm dịch đối với hành khách từ Trung Quốc sau khi dịch bệnh tại nước này có xu hướng tái bùng phát. Cụ thể là bắt buộc người Trung Quốc xét nghiệm trước khi nhập cảnh, nhập thông tin vào Q-code, xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh, hạn chế cấp thị thực ngắn hạn.Sau khi nhận thấy tỷ lệ dương tính với COVID-19 của người nhập cảnh từ Trung Quốc giảm rõ, Chính phủ Hàn Quốc đã nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn từ ngày 11/2 và dỡ bỏ quy định xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh từ ngày 1/3.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 10/3, Hàn Quốc ghi nhận 1.335 ca mắc COVID-19 mới, giảm 555 ca so với ngày trước đó. Trong đó, số ca ngoại nhập là 10 người. Số ca nhiễm mới giảm 73 ca so với một tuần trước đó, nhưng lại tăng 294 người so với hai tuần trước.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8/3, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã nhận xét số ca mắc mới tăng nhẹ do các trường học đã khai giảng và ảnh hưởng từ quy định cho phép tháo khẩu trang trong không gian kín, song điều này không đồng nghĩa với khả năng tái bùng phát dịch bệnh quy mô lớn.