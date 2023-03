Photo : YONHAP News

Theo trang web xếp hạng dịch vụ nội dung trực tuyến FlixPatrol, sê-ri phim truyền hình Hàn Quốc "Vinh quang trong thù hận" (The Glory) đã lọt vào Top 3 toàn cầu hạng mục chương trình truyền hình của Netflix vào ngày 11/3, chỉ sau một ngày được công chiếu.Cụ thể, bộ phim đứng đầu về lượt khán giả theo dõi tại 26 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Singapore, Peru, Nigeria, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất; đứng thứ 2 tại 13 quốc gia như Pháp, Bangladesh; đứng thứ 3 tại 13 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, cho thấy sức hút đồng đều ở những khu vực nằm ngoài châu Á, hứa hẹn sẽ còn tiếp tục vươn cao hơn nữa trong thời gian tới."Vinh quang trong thù hận" là bộ phim truyền hình 16 tập do biên kịch Kim Eun-sook chấp bút, kể về câu chuyện của một nạn nhân bạo lực học đường (do Song Hye-kyo thủ vai) lên kế hoạch sau khi trưởng thành sẽ trả thù từng kẻ đã bắt nạt mình. Phần hai của phim (từ tập 9 đến 16) được công chiếu trên Netflix từ ngày 10/3 với nhiều yếu tố kịch tính, gay cấn.