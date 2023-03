Photo : YONHAP News

Liên quân Hàn-Mỹ đã chính thức bắt đầu bước vào ngày đầu tiên của cuộc tập trận chung mang tên "Lá chắn tự do" (Freedom Shield) từ 0 giờ ngày 13/3, vận hành thành công máy bay trinh sát, tác chiến điện tử đời mới (ARES) của Mỹ trên không phận bán đảo Hàn Quốc.Theo Trang theo dõi hàng không dân sự Aircraft Spots ngày 13/3, Lục quân Mỹ đã lái máy bay BD-700 ARES bay qua vùng biển phía Đông khu vực miền Trung và thủ đô Seoul, sau đó bay trên không phận vùng biển phía Tây ở độ cao 12,2 km.Máy bay ARES có thể bay trinh sát tối đa 14 giờ, trong vùng không phận 12 km, có chức năng thu thập thông tin tình báo tín hiệu (SIGINT), vượt trội hơn hẳn các máy bay trinh sát trước đó.Theo phân tích, máy bay ARES được bố trí nhằm tăng cường công tác theo dõi động thái của miền Bắc.Cuộc tập trận "Lá chắn tự do" sẽ diễn ra liên tục không ngừng nghỉ trong 11 ngày, tập trung vào khoảng 20 cuộc diễn tập cơ động ngoài trời như tập trận đổ bộ tác chiến liên quân "Ssangyong" (Song Long) và tập trận tác chiến đặc biệt liên quân "Teak Knife", với mức độ vượt xa cuộc tập trận "Đại bàng non" (Foal Eagle) trước đó, nhằm rà soát trạng thái phòng thủ liên quân và nâng cao năng lực đối phó của quân đội Hàn-Mỹ.Kịch bản lần này phản ánh tình hình hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên ngày càng nghiêm trọng và điều kiện an ninh đã có nhiều biến chuyển.Trước đó từ ngày 6-10/3, hai nước đã tiến hành cuộc diễn tập quản lý khủng hoảng (CMX) như một cuộc diễn tập sơ bộ, rồi bước vào cuộc tập trận chính thức "Lá chắn tự do" gồm hai phần, một là phòng thủ; hai là đánh đuổi và ổn định an ninh khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, trong đợt diễn tập lần này, hai nước sẽ tập trung vào phần hai nhiều hơn.Bên cạnh đó, liên quân Hàn-Mỹ cũng đang xem xét xúc tiến cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa Hàn-Mỹ-Nhật và tập trận Nhóm tấn công tàu sân bay liên quân với sự tham gia của tàu sân bay Nimitz (CVN 68, nặng 100.000 tấn) vào khoảng cuối tháng 3. Dự kiến hai nước sẽ điều động tàu khu trục Aegis có thể thăm dò và bắn hạ nhiều tên lửa đạn đạo, tàu ngầm gắn tên lửa hành trình Tomahawk.Trong cuộc họp mở rộng của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cho biết đã quyết định các phương án thực tiễn và quan trọng để tận dụng năng lực răn đe chiến tranh một cách hiệu quả và mạnh mẽ, mang hàm ý nhằm vào cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ.Do đó, có dự đoán rằng miền Bắc sẽ có động thái thị uy vũ lực cấp độ cao trong suốt thời gian Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung, chẳng hạn như phóng nhiều tên lửa đạn đạo và pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn, tập trận hỏa lực chung Lục quân, Hải quân, Không quân quy mô lớn.Gần đây, Bình Nhưỡng đã phóng 6 tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật (CRBM) vào ngày 9/3 về vùng biển phía Tây với giả định đánh chặn sân bay tác chiến của liên quân Hàn-Mỹ.