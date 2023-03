Photo : Getty Images Bank

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 13/3 công bố kết quả nghiên cứu do Viện nghiên cứu công nghiệp và thương mại và Viện nghiên cứu kinh tế năng lượng tiến hành, cho biết quy mô cắt giảm khí nhà kính ở lĩnh vực công nghiệp mà Hàn Quốc có thể đạt được cho tới năm 2030 chỉ dừng ở mức 13 triệu tấn, tương đương 5% lượng phát thải khí nhà kính trong nước năm 2018.Vào trung tuần tháng 12 năm ngoái, Bộ Công nghiệp đã trình báo cáo có nội dung trên lên "Ủy ban quốc gia về tăng trưởng xanh và trung hòa carbon năm 2050" để lấy ý kiến, đồng thời trình lên Bộ Môi trường và đang thảo luận về phương án điều chỉnh kế hoạch cắt giảm khí nhà kính.Tháng 10/2021, Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in từng công bố "Đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDC), tức mục tiêu tự nguyện cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030, với nội dung cắt giảm 40% khí nhà kính vào năm 2030 so với năm 2018. Ở lĩnh vực công nghiệp, mục tiêu cắt giảm khí nhà kính là 14,5% (38 triệu tấn), cao gấp hơn hai lần so với mục tiêu đề ra trước đó là 6,4%.Giới doanh nghiệp, chủ yếu là lĩnh vực chế tạo, như thép, hóa dầu, chíp bán dẫn, phụ tùng ô tô, đóng tàu, phát điện, đã phản đối kế hoạch này, do cho rằng đây là một mục tiêu đơn phương của Chính phủ, không thể thực hiện trên thực tế nếu xét tới cơ cấu công nghiệp Hàn Quốc, trình độ công nghệ hiện tại của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp.Ngành chế tạo chiếm tỷ trọng 28,4% toàn ngành công nghiệp (2019), cao hơn hẳn so với Liên minh châu Âu (16,4%), Mỹ (11%). Các nước phát triển đã lập và đang thực hiện kế hoạch cắt giảm khí nhà kính dài hạn hơn nhiều so với Hàn Quốc như Anh và Pháp (60 năm, 1990-2050), Đức (55 năm, 1990-2045). Do vậy, đã có nhiều ý kiến cho rằng thời hạn cắt giảm mà Chính phủ tiền nhiệm đề ra là quá nhanh.Ủy ban quốc gia về tăng trưởng xanh và trung hòa carbon năm 2050 ngày 22/3 tới đây sẽ mở buổi trưng cầu ý kiến, đưa ra quyết định về phương án thực hiện cụ thể. Thời hạn thành lập Kế hoạch cơ bản về trung hòa carbon theo quy định là ngày 25/3.Một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết mặc dù mục tiêu quốc gia về cắt giảm khí nhà kính đã được ấn định nhưng phải đảm bảo kế hoạch thực hiện cụ thể và có khả năng thực hiện. Bộ Công nghiệp đang thảo luận mọi phương án có thể thực hiện dựa trên ý kiến từ giới doanh nghiệp.